La Xarranca inaugura dimecres el seu Mercat d’Art

Cartell del Mercat d’Art (la Xarranca)

Nova activitat organitzada per l’agrupació d’artistes la Xarranca. En aquesta ocasió, l’entitat cultural del Principat inaugurarà el seu Mercat d’Art amb el lema de “Buidem els tallers”. L’acte tindrà lloc aquest proper dimecres, dia 4 de desembre, a les 19:30 hores, a la seva seu social anomenada l’Institucional. El local de la Xarranca està ubicat al Parc Central d’Andorra la Vella.

L’agrupació d’artistes ha plantejat la iniciativa del Mercat d’Art com una bona oportunitat per a que les persones que aprecien l’art puguin adquirir obres dels diferents membres de l’associació. Com afirmen des de la Xarranca “volem oferir a la gent, opcions de regals artístics i accessibles per a totes les butxaques”. És sens dubte una bona opció com a regal a les portes de les festes nadalenques.