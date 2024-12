La UIT valora positivament l’estratègia de digitalització i benestar digital del Govern

Reunió dels membres de la UIT amb els consellers generals de la comissió d’Economia del Consell General (SFGA)

Andorra ha rebut aquest dilluns i dimarts la visita d’una delegació d’experts de la Unió Internacional de Telecomunicacions (ITU per les seves sigles en anglès) per a intercanviar sinergies i donar a conèixer l’Estratègia de digitalització 2020-2030 que ha impulsat el Govern. Més concretament, la trobada amb els experts s’ha centrat a treballar l’eix de drets i capacitats digitals i el decàleg d’accions que treballa l’Executiu en relació amb el benestar digital per a la protecció infantil en línia.

El secretari d’Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions, Marc Rossell, ha qualificat la visita de “molt profitosa” perquè la visita i l’intercanvi d’experiències i informació amb la ITU “garanteix que el nostre full de ruta compleix amb els estàndards internacionals, que recull accions capdavanteres i a més dona resposta a les necessitats nacionals”. Per la seva part la directora de projectes de la ITU a Europa, Viktoriia Omelianenko, ha qualificat el decàleg d’accions com a molt “ambiciós” i ha animat a Andorra a seguir en aquesta línia de treball.

Les jornades de treball amb els experts es van iniciar aquest dilluns amb reunions tècniques amb diversos departaments i ministeris vinculats amb la matèria i aquest dimarts la reunió s’ha celebrat amb els consellers generals de la comissió d’Economia del Consell General. Amb les dues jornades, la delegació de la ITU ha expressat que el treball d’assessorament que han fet a Andorra destacava per sobre de la resta d’altres països.

Tal com ha destacat Rossell, i a grans trets, el decàleg d’accions en relació amb el benestar digital per a la protecció infantil en línia –que es presentarà properament– busca trobar un equilibri saludable entre la tecnologia i la vida diària, evitant els efectes negatius de l’ús excessiu o poc saludable de dispositius electrònics, xarxes socials i altres tecnologies digitals i aprofitar-la perquè ajudi a assolir els objectius sense distraccions. En definitiva, tenir el control de la tecnologia per a aprofitar tot el seu potencial i gaudir dels seus beneficis.

El benestar digital és essencial per a garantir que tothom pugui beneficiar-se dels avantatges de la tecnologia mentre minimitzen els riscos associats. A través d’una comprensió i ús responsables de les tecnologies digitals, la ciutadania pot navegar pel món digital de manera segura i eficaç, fomentant una participació informada i equitativa a la societat digital actual. La visita dona continuïtat a l’entrada al grup de treball de la ITU sobre la Protecció Infantil en línia que Andorra s’hi va adherir el passat mes de setembre.