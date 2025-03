La UNED de la Seu obre un curs sobre el patrimoni festiu històric de la ciutat

Cartell anunciador del curs (Aj. la Seu)

La Regidoria de Gent Gran de l’Ajuntament urgellenc i el Consell Municipal de la Gent Gran han organitzat, a través del centre associat de la UNED de la Seu d’Urgell, el curs sobre el patrimoni festiu històric de la ciutat a partir de l’estudi de les fonts històriques, des del segle XVI a l’actualitat.

El curs, que serà impartit per Climent Miró i Lluís Obiols, s’adreça a les persones grans del municipi, però alhora és obert al públic en general. Consta de 5 sessions que tindran lloc el divendres 28 de març, els divendres 4 i 25 d’abril, i els divendres 9 i 16 de maig, de sis de la tarda a vuit del vespre.





‘El calendari festiu de la Seu d’Urgell: una visió històrica’

Al llarg de les cinc sessions temàtiques, s’analitzaran les diferents festivitats, desaparegudes o encara existents, les seves característiques i la seva evolució al llarg dels anys: El cicle litúrgic: de Nadal a Carnaval; El cicle litúrgic: la Setmana Santa; Les grans festes: Corpus i Sant Ot; El calendari civil: l’antic Consolat i Les festes extraordinàries: rogatives i visites d’autoritats.

El curs permetrà tenir una visió general per a comprendre la importància social que ha tingut la festa històricament, així com la projecció que ha tingut la Seu d’Urgell com a nucli urbà de referència a nivell territorial.

La matrícula per a prendre part en aquest curs és oberta fins el dia 27 de març.

Per a més informació sobre aquest curs es pot accedir a l’enllaç següent: https://extension.uned.es/actividad/43549&codigo=LSDUH.