La Seu destinarà 7.000€ per al Fons Català per la greu crisi humanitària a Palestina i el Líban

La Junta de Govern de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell aprovarà aquest pròxim dilluns, 14 d’octubre, sumar-se a l’ampliació de la campanya 3882. ‘Crida d’emergència per la crisi humanitària generada davant l’escalada de violència a Palestina i el Líban’ oberta pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, destinant-hi un total de 7.000€.

Des de la Regidoria de Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament urgellenc -tal i com indica el Fons Català- recorda a la ciutadania que tingui interès a participar a la campanya que es poden fer aportacions a través de BIZUM: 08460 o per transferència bancària al compte obert ES91 0182 6035 4102 0160 8531. En fer el Bizum o transferència, cal incloure el concepte “Emergència Gaza i Líban”.





Moció conjunta ‘Per la Pau, aturem la guerra a Gaza i l’escalada bèl·lica al Pròxim Orient’

D’altra banda, els grups municipals de Compromís per la Seu, Junts per la Seu i ERC han presentat per al pròxim ple, que se celebrarà també dilluns 14 d’octubre, una moció conjunta ‘Per la Pau, aturem la guerra a Gaza i l’escalada bèl·lica al Pròxim Orient’.

Entre altres acords, la moció proposa demanar una desescalada absoluta del conflicte de totes les parts amb un alto el foc immediat perquè Israel aturi els atacs a la franja de Gaza, a Cisjordània i al Líban, i un alto el foc immediat a l’Iran, Hamàs i Hezbol·là perquè aturin els atacs contra Israel.

Un altre dels acords que proposa adoptar aquesta moció és col·laborar amb la campanya 3882. ‘Crida d’emergència per la crisi humanitària generada davant l’escalada de violència a Palestina i el Líban’ del Fons Català i promoure activitats de denúncia i sensibilització en el sentit que proposa aquesta moció.

Recordar que l’Ajuntament de de la Seu d’Urgell va destinar el passat mes de juny un ajut de 10.000€ a l’ONG Fundació PROA (Pro-Activa Open Arms) per a la missió d’emergència d’ajut humanitari a Gaza.