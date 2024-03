La Molina acull les Segones Jornades Inclusives per a sensibilitzar els joves sobre l’esport adaptat

Els infants que han participat a les Segones Jornades Inclusives a la Molina (Govern.cat)

Una vegada més, la Molina posa de manifest la seva voluntat d’apropar l’esport a les persones amb mobilitat reduïda. Els dies 5, 6 i 7 de març, en col·laboració amb la fundació Play & Train i el Consell Comarcal de la Cerdanya, s’han portat a terme unes jornades inclusives per a sensibilitzar els escolars sobre la diversitat funcional i l’esport adaptat.

Durant aquests tres dies, s’han realitzat diferents activitats entre tots els escolars de la Cerdanya i les persones que formen part de les fundacions Adis i Tallers de la Cerdanya, on han pogut conèixer de primera mà i, d’una forma totalment lúdica, els diferents equipaments, espais i serveis adaptats a l’estació, així com l’operativa d’atenció a les persones amb diversitat funcional.

Entre les diferents propostes que s’han dut a terme, destaquen la pujada amb el Telecabina Cadí-Moixeró fins al cim de la Tosa i una activitat d’Escape Room anomenat “Desactiva el llançament del coet”. A més, han tingut l’oportunitat de conèixer les experiències del reconegut esportista Gabriel Gorce, esquiador alpí amb deficiència visual que ha competit en importants competicions internacionals, com el Campionat del Món de 2009 o els Jocs Paralímpics de Vancouver 2010 i Sochi 2014, on es va fer amb la medalla de bronze en la prova de supercombinada per a persones amb discapacitat visual. Al finalitzar les jornades, se’ls ha entregat un diploma com a record i agraïment de la seva assistència.





La Molina, un referent internacional d’esport i turisme adaptat

L’estació catalana disposa d’instal·lacions molt avançades i amb recursos accessibles per a esportistes amb mobilitat reduïda. De fet, és una de les tres estacions d’esquí i muntanya de Catalunya reconeguda per l’Agència Catalana de Turisme (ACT) com iniciadora de l’esport i del turisme adaptat. La Molina, a més, va obtenir un premi IAKS (premi d’arquitectura per a instal·lacions esportives avançades de l’Associació Internacional per Instal·lacions Esportives i Recreatives) per al disseny i funcionalitat de les infraestructures esportives adaptades.

La Molina compta amb equipaments pensats exclusivament per als usuaris amb mobilitat reduïda: places d’aparcament, lloguer de material específic per a diferents tipus de discapacitat, fàcil accés als diferents llocs de restauració, així com lavabos adaptats per a entrar amb cadira de rodes. A més, disposa d’entrades a remuntadors adaptades, com per exemple, la zona debutants, la cinta Johann Cruyff i la pista bosquet, que compta amb un remuntador amb una àmplia extensió de la cinta que dona més seguretat i equilibri als visitants.

A més, la Molina compta amb el Centre d’Esport Adaptat (CEA), un espai dissenyat perquè les persones amb alguna discapacitat puguin gaudir de l’esport durant tot l’any. Entre les principals activitats turístiques accessibles de l’estació destaquen les bicicletes de muntanya adaptades (BTT), l’skikart, el tàndem esquí o l’esquí per a discapacitats visuals, juntament amb el Parc d’Aventures o el passeig en Telecabina.





Proves d’alt nivell internacional

Any rere any, l’estació catalana acull proves d’alt nivell internacional d’esport per a persones amb discapacitat, gràcies a les inversions que s’han fet durant la darrera dècada perquè esportistes amb mobilitat reduïda practiquin esquí i snowboard. De fet, la Molina té una llarga tradició en curses IPC (Comité Paralímpic Internacional), ja que va ser la seu dels Mundials de Para Snowboard IPC l’any 2015 i del 2023, i els Mundials d’Esquí Alpí IPC el 2013. També ha organitzat Copes del Món IPC, fonamentalment de snowboard pràcticament cada temporada. Aquest interès en esdeveniments esportius per a persones amb mobilitat reduïda ha permès a l’estació fer les inversions necessàries per a adaptar les seves instal·lacions, destacant com el referent nacional en aquest aspecte.

Aquesta temporada, l’estació serà l’escenari del 12è Campionat de Catalunya per a persones amb discapacitat intel·lectual ACELL. La prova, que tindrà lloc el proper 23 de març, compta amb la col·laboració de la Federació Catalana d’Esports per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual.