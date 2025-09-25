La inscripció a la CorreCanins Encamp 2025 inclourà vals de descompte a les botigues d’animals de la parròquia

La inscripció a la CorreCanins Encamp 2025, que es durà a terme els dies 3 i 4 d’octubre, inclourà vals de descompte a les botigues d’animals de la parròquia que col·laboren a la cursa. L’esdeveniment combina el trail running amb l’amor pels animals i pren el relleu de la Trail Dog amb nou nom, recorreguts renovats i l’aposta per l’accessibilitat amb un circuit urbà pensat per a tothom. L’objectiu és fomentar l’activitat física en companyia dels gossos i, alhora, promoure el benestar animal.
El conseller d’Esports i Reactivació Econòmica del Comú d’Encamp, Nino Marot, ha destacat que “volem que sigui una cursa molt familiar i propera i que sigui una festa entre les persones i les seves mascotes” i ha subratllat que, el fet que sigui la única prova d’aquestes característiques al país. Marot ha recordat que és tracta d’una iniciativa organitzada pel Comú d’Encamp i ha agraït a les entitats col·laboradores el seu esforç i compromís amb la parròquia.
D’altra banda, el director del departament d’Esports del Comú, Robert Gil, ha exposat que s’atorgaran premis a les categories sub17 i sub12 per a “fomentar la participació juvenil a la prova de 3 km” mentre que “a la de 10 quilòmetres també es potenciarà la participació sènior, persones amb 65 anys o més”.
Pel que fa al programa, els participants hauran de recollir els dorsals el divendres 3 d’octubre, entre les 16 i les 21 hores, a la plaça dels Arínsols. A més, es farà la revisió dels gossos que participin a la cursa i hi haurà un village amb amenització musical i estands d’empreses i entitats.
El dissabte, 4 d’octubre, de 8 a 9:30 hores, s’entregaran els darrers dorsals. A les 10 hores es donarà el tret de sortida de la cursa de 10 quilòmetres i a les 10:15 hores es farà la de la prova urbana. Els participants i acompanyants que vinguin amb les seves mascotes i així ho vulguin també podran gaudir d’un taller impartit per part del centre caní Kissos. L’entrega de premis està prevista per a les 12:30 hores.
La cursa també obre la porta a la participació de voluntaris, peça clau en l’organització, que rebran un lot d’agraïment. Les persones interessades poden contactar amb l’organització a través del correu correcanins@encamp.ad.
Dos recorreguts per a corredors diferents
La CorreCanins Encamp 2025 comptarà amb dos recorreguts circulars amb sortida i arribada a la plaça dels Arínsols. La prova més curta, de tres quilòmetres de distància, serà un circuit urbà apte per a tothom i amb poc desnivell. La sortida serà neutralitzada i passarà per Travessera del Jardí, baixarà per l’avinguda de François Mitterrand, avinguda de Joan Martí, el passatge antic Camí d’Escaldes (Prada de Moles) i la carretera de les Riberaigües en direcció al camí verd (PSIVA), punt on començarà la part cronometrada. El recorregut seguirà fins al carrer de la Molina en direcció a l’avinguda Joan Martí per a agafar el carrer de l’Arena fins a la rotonda de l’Ossa. Se seguirà pel carrer de Sant Miquel fins a la plaça del Consell, passant pel carrer Major i entrant al carrer de la Girauda fins arribar a la plaça dels Arínsols.
A la prova de deu quilòmetres no hi podran participar menors de 12 anys i els participants fins als 16 anys hauran d’anar acompanyats d’un adult. El recorregut s’iniciarà a la plaça dels Arínsols, seguint per la Travessera del Jardí, les avingudes de François Mitterrand i de Joan Martí fins al carrer del Mirador i el carrer del Riu Blanc, de 2 km de pujada pronunciada fins a l’estany d’Engolasters. Una vegada allà, es voltejarà el llac i es recorreran 3 quilòmetres de Pardines per a començar el descens final de 2 quilòmetres fins al Funicamp i arribar a la plaça dels Arínsols pel Camí del Ral. Hi haurà punts d’aigua cada tres quilòmetres i avituallament entre el quilòmetre 5 i 6 i en arribar a la meta.
Les inscripcions, que tenen un cost de 15 euros per al recorregut llarg i de 6 per al curt, es poden fer a través del web encamp.ad/correcanins2025. D’aquest import, dos euros es destinaran a l’associació GosSOS Andorra, dedicada a la protecció i l’adopció de gossos sense llar. Els participants rebran com a obsequi un buff de la cursa, un bidó d’aigua per al gos, un lot de benvinguda amb vals de descompte, entrades i un detall per als gossos i les medalles de finisher per als dos membres de l’equip.
Premis
Els tres primers classificats masculins i femenins de la prova de 3 quilòmetres rebran un abonament a la piscina de la Mola durant l’estiu de 2026, un casquet de bany, un banyador de piscina, dues entrades de bàsquet del BC Andorra i dues més de l’FC Andorra. A més, els millors participants menors de 17 i 12 anys rebran un trofeu i un abonament d’estiu 2026 per a la piscina de la Mola.
Pel que fa al recorregut de 10 quilòmetres, els tres primers classificats masculins i femenins rebran un abonament anual als centres esportius comunals, forfet de dia a Grandvalira, un banyador de piscina, dues entrades de bàsquet per a presenciar el BC Andorra i dues entrades de futbol del Futbol Club Andorra. Així mateix, es premiarà al millor participant de 65 anys o més amb un trofeu, un abonament anual per al gimnàs en torn de matí i un abonament d’estiu per a la piscina de la Mola durant l’estiu de 2026.