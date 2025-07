La Generalitat demana prudència en el medi aquàtic en començar l’agost

Platja de l’Arrabassada, a la ciutat de Tarragona (Costa Daurada)

Coincidint amb l’equador de la campanya de bany a Catalunya, que es va iniciar el 15 de juny, el Govern de la Generalitat fa una nova crida a la prudència i la responsabilitat col·lectiva a l’hora de gaudir del medi aquàtic (platges, piscines i aigües interiors) davant l’elevada xifra de víctimes per ofegament registrades en aquest primer tram de l’estiu. El mes d’agost és tradicionalment un mes d’ús molt intensiu per part de totes les franges d’edat de platges, piscines i aigües interiors (rius, llacs…).

Des del 15 de juny, han mort 16 persones a les platges catalanes, 3 a piscines i 3 més en aigües interiors. aquest dimarts, 3 persones van morir ofegades (un home alemany de cinquanta-quatre anys a Cambrils, i dos germans menors d’edat de nacionalitat britànica a Salou), fet que incrementa les morts per ofegament a platges respecte de l’any anterior. El Govern català demana extremar la prudència en el bany davant l’iniciï d’agost, mes amb un ús molt important de la platja per part de la ciutadania.

Des del 15 de juny fins el 30 de juliol de 2024, el Sistema d’Emergències Mèdiques SEM ha atès 97 persones per ofegaments produïts en platges, piscines, rius i embassaments d’arreu de Catalunya.

Del total de 97 assistències per ofegament, 30 assistències han ocorregut a la Regió Sanitària de Girona, seguida de l’RS de Camp de Tarragona amb 16 assistències i l’RS del Penedès amb 15 assistències. A l’RS Metropolitana Nord s’han registrat un total de 9 assistències, seguida de l’RS de Lleida on se n’han registrat 7, i de l’RS de Barcelona ciutat s’han registrat un total de 6 assistències. Les regions sanitàries amb menor índex d’assistències per ofegaments són l’RS Metropolitana Sud, amb un total de 6 assistències, l’RS de Terres de l’Ebre amb 5 assistències, i l’RS de Catalunya Central, amb 3 assistències.

El lloc que registra el major índex d’assistències d’afectats per ofegament és la platja, on s’han dut a terme 46 assistències, seguit de les piscines amb 45 assistències. En els rius i embassaments s’han produït 4 assistències, i en mar obert 2 assistències.