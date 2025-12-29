Junts per la Seu demana que l’Estat pagui a l’Ajuntament els 25.000€ de digitalitzar els exàmens teòrics del carnet de conduir

El grup municipal de Junts per la Seu d’Urgell, format pels regidors Jordi Fàbrega, Carme Espuga, Joan Llobera i Urgell Isús, presenta al ple municipal d’aquest mateix dilluns, 29 de desembre, dues mocions centrades en la defensa de serveis públics bàsics i en l’exigència d’un finançament just per part de les administracions competents.
Garantir els exàmens del permís de conduir sense cost per a l’Ajuntament
La primera moció reclama garantir la continuïtat dels exàmens teòrics i pràctics del permís de conduir a la Seu d’Urgell, un servei de proximitat que beneficia la ciutadania de l’Alt Urgell, la Cerdanya i altres comarques del Pirineu, evitant desplaçaments llargs i afavorint la cohesió territorial.
Durant l’any 2024, a la Seu d’Urgell s’hi van realitzar més de 1.500 exàmens teòrics, 1.311 proves pràctiques i 450 exàmens de pista, una xifra que posa de manifest la importància d’aquest servei. Amb la implantació obligatòria dels nous exàmens digitals per part de la Direcció General de Trànsit (DGT), l’Ajuntament ha hagut d’assumir una despesa de prop de 25.000 euros per a adequar una aula informatitzada al CETAP.
Junts per la Seu considera que la digitalització és necessària, però denuncia que no pot recaure econòmicament sobre els ajuntaments, especialment quan es tracta d’un servei que no és de competència municipal. Per això, la moció demana que la DGT i el Govern de l’Estat assumeixin íntegrament els costos de la digitalització i reemborsin a l’Ajuntament les despeses ja efectuades. De fet, justament això es va aprovar recentment en una resolució al Congrés dels Diputats.
Denúncia del finançament insuficient de la Generalitat per al Contracte Programa de serveis socials
La segona moció posa el focus en la pròrroga del Contracte Programa de serveis socials per a l’any 2026, “decidida unilateralment pel Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat”. Junts per la Seu denuncia que “aquesta pròrroga manté unes condicions econòmiques clarament insuficients i no dona resposta a l’augment real de costos ni a la creixent complexitat social”.
Segons el grup municipal, “l’infrafinançament afecta directament serveis tan sensibles com els Equips Bàsics d’Atenció Social (EBAS), el Servei d’Atenció Domiciliària, el transport adaptat, els serveis per a joves o els EAIA, i posa en risc l’estabilitat dels equips professionals i la qualitat de l’atenció a les persones més vulnerables”.
La moció denuncia especialment l’impacte d’aquesta situació en comarques de muntanya com l’Alt Urgell, amb alta dispersió geogràfica, envelliment de la població i majors dificultats per a captar i retenir professionals. Junts per la Seu exigeix a la Generalitat una revisió immediata i substancial del finançament, un canvi cap a un model estable de transferències directes i una governança compartida i planificada del Contracte Programa.
Defensa del municipalisme i dels serveis públics
Amb aquestes dues iniciatives, “Junts per la Seu reafirma el seu compromís amb la defensa dels serveis públics de proximitat i amb un municipalisme fort, reclamant que cada administració assumeixi les competències i el finançament que li corresponen, i evitant que els ajuntaments hagin de continuar suportant dèficits estructurals que no els pertoquen”.