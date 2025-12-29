El Rotary Club d’Andorra fa una nova entrega de menús de Nadal a la Botiga Solidària

Un any més, el Rotary Club d’Andorra ha fet una entrega solidària de menús de Nadal destinats a les persones usuàries de la Botiga Solidària de la Creu Roja Andorrana. Aquesta iniciativa, que porta per lema “1 família, 1 menú”, ha permès distribuir enguany un total de 48 menús, adaptats a cada nucli familiar.
La col·laboració, que es manté de manera ininterrompuda des de 2020, té com a objectiu oferir a les famílies en situació de vulnerabilitat un àpat especial durant les festes nadalenques. Cada menú inclou diferents productes per a elaborar un aperitiu, una peça de carn i neules, amb la voluntat de facilitar una celebració digna i especial. L’acte d’entrega ha comptat amb la presència del president del Rotary Club d’Andorra, Martí Bové, i de la presidenta de la Creu Roja Andorrana, Vicky Marrugat.
En el decurs de l’acte, el president del Rotary Club ha destacat que “tenim el ferm compromís de contribuir al benestar social del país a través d’accions solidàries. En moments tan senyalats com són les festes nadalenques, volem estar a prop de les persones i famílies en situació de dificultat, i aquesta col·laboració amb la Creu Roja Andorrana ens permet ajudar directament a qui més ho necessita”.
Gràcies a aquesta donació, les famílies beneficiàries podran disposar de menús especials per a celebrar les festes de Cap d’Any. Per la seva banda, la presidenta de la Creu Roja Andorrana ha assenyalat que “la Botiga Solidària és un servei essencial, ja que ens permet donar resposta a les necessitats bàsiques de moltes famílies del país i oferir-los un suport continuat. Aquesta tasca no seria possible sense la implicació constant del nostre voluntariat, que dia a dia acompanya, orienta i dona suport a les persones usuàries amb gran compromís i sensibilitat. Col·laboracions com la del Rotary Club d’Andorra són fonamentals per a reforçar aquest servei i garantir-ne la continuïtat”.
La Creu Roja Andorrana vol agrair la implicació del Rotary Club d’Andorra, del seu voluntariat, de les entitats col·laboradores i de totes les persones que han contribuït amb el seu granet de sorra.