Escaldes tanca amb èxit la sisena edició del programa Empodera’t

El Comú d’Escaldes-Engordany fa un balanç molt positiu de la sisena edició del programa Empodera’t, corresponent als darrers quatre mesos de 2025, durant els quals s’han dut a terme vuit activitats i hi han participat 95 dones i 2 homes. Unes xifres de participació que confirmen l’interès creixent per un projecte que ja s’ha consolidat com una proposta de referència per al desenvolupament personal, social i emocional de les dones.
Entre les propostes amb més bona acollida, la risoteràpia destaca com el taller que any rere any genera més interès i que enguany ha reunit 19 participants, consolidant-se com una de les activitats més valorades per la seva capacitat de fomentar la gestió emocional i la millora del benestar general de les assistents. També ho ha estat el taller de ceràmica que, davant l’alta demanda generada, ha requerit la programació de dues sessions per a acollir 10 participants en cadascuna d’elles.
Les altres activitats del programa també han tingut una excel·lent acollida, com ara el taitxí i el ioga a l’aire lliure, que han comptat cadascun amb 10 assistents; el taller d’intel·ligència artificial, amb 14 participants; el taller de sòl pelvià, amb 11 dones; i el taller de Nadal amb macramé, també amb 11 inscrites.
En conjunt, tots els tallers programats han assolit el màxim de participació previst, fet que “evidencia que les propostes s’alineen plenament amb els interessos i necessitats de les dones, que participen activament en la definició de temàtiques per a les edicions futures”, assenyalen des del Comú escaldenc.
El programa Empodera’t va crear-se el 2021 amb l’objectiu d’assolir l’empoderament de la dona com un procés de conscienciació, d’aprenentatge i d’adquisició d’eines per a la transformació social. Amb tot, la iniciativa busca l’empoderament individual i col·lectiu, ja que, més enllà de promoure canvis en la dimensió subjectiva i personal, també pretén assolir-lo en l’àmbit col·lectiu a través de la creació de xarxes i la participació social.