JJOO: Resultat històric de Jordina Caminal en descens en un dia marcat per una aparatosa caiguda de Cande Moreno

Jornada històrica, però també dura per a l’esquí alpí andorrà. Jordina Caminal ha assolit el millor resultat de la història en descens femení en uns Jocs Olímpics, en un dia marcat per la greu caiguda de Cande Moreno a Cortina. Es pot dir, doncs, que hi ha hagut una de freda i una de calenta en la prova de descens que ha començat per a l’equip andorrà amb la lesió de Cande Moreno. En el primer tram del circuit, l’andorrana ha patit una caiguda després de no poder clava l’aterratge en un dels salts, en els quals el genoll li ha fallat i ha acabat a terra. Moreno ha estat evacuada, tot i que està bé i en les properes hores se li realitzaran proves per a analitzar l’abast de la caiguda.
Poc després ha estat el torn per a Jordina Caminal que debutava en uns Jocs Olímpics. La jove esportista del Principat ha mostrat un esquí sòlid que li ha servit per a aconseguir la 24a posició, el que suposa el millor resultat de la història d’Andorra en uns Jocs, millorant la 28a posició de Mireia Gutiérrez, a Vancouver 2010.
Després de la prova, Caminal ha tingut unes paraules per a la seva companya i ha destacat que “espero que no sigui res greu, espero que torni aviat”. En relació a la seva baixada, Caminal ha reconegut que “ha estat un dia difícil, les condicions s’han accelerat moltíssim i avui m’ha sorprès la velocitat; tot i així estic molt contenta del que he fet”.
En aquest sentit, l’esquiadora andorrana ha explicat que “fa deu dies estava clavada de l’esquena al llit i avui estic aquí; crec que ho he donat tot i estic orgullosa de mi, però vull tenir un pensament per a la Cande i espero que estigui bé”.