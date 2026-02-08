Ràdio Andorra acull un viatge per l’obra de Picasso gràcies a Lorena Nogal en el Cicle Cultural d’Encamp

L’antiga Ràdio Andorra es va convertir, dissabte al vespre, en l’escenari d’un intens viatge artístic inspirat en l’univers de Pablo Picasso amb l’espectacle de dansa PicassA, creat, dirigit i interpretat per Lorena Nogal, Premi Nacional de Dansa 2024, a Espanya. La proposta es va emmarcar dins del Cicle Cultural d’Encamp 2026 i va reunir un nombrós públic esgotant les entrades disponibles.
Concebuda per a espais no convencionals, PicassA va explorar les fractures visuals del llenguatge picassià a través del cos, el moviment i la fragmentació com a eina artística. Durant 50 minuts, l’obra va indagar en la desafecció, la petjada del que és efímer i la necessitat d’explorar nous codis expressius, establint una connexió directa i intensa amb l’audiència que el va classificar com “un viatge meravellós amb un final impactant”.
L’espectacle es va desenvolupar en tres parts diferenciades, que evocaven tres etapes fonamentals de l’obra de Picasso: rosa, blava i negra. Aquests períodes van funcionar com a detonants de canvi, abordats des de perspectives emocionals, simbòliques i corporals. No es va tractar d’una representació literal, sinó de territoris de trànsit on el cos va travessar estats i tensions, obrint noves lectures artístiques per part de l’artista.
Un dels elements més destacats de la peça va ser la incorporació de dispositius mòbils, especialment en l’etapa rosa, on Nogal va accentuar la manipulació i perversió de la imatge. L’obra va reflexionar sobre com les persones són, alhora, consumidores i creadores de contingut, i sobre com produeixen i reprodueixen imatges distorsionades.
En paraules de Lorena Nogal “prenc com a partida les ruptures visuals que estan molt presents a l’obra de Picasso”. Nogal ha explicat que “porto una recerca de dissociació de moviments, com trencar la convencionalitat del cos i casava molt bé amb aquest creador”.
PicassA també va proposar un exercici de descontextualització i transformació de l’espai escènic que, en diàleg amb el cubisme, va convidar el públic a reconsiderar la realitat des d’una pluralitat de mirades.
El conseller de Cultura, Joan Sans, va destacar l’impacte de l’espectacle i la resposta del públic “durant 50 minuts, Lorena Nogal va aconseguir una connexió extraordinària amb els espectadors, que van quedar bocabadats davant la força expressiva i la qualitat artística de la proposta en un entorn com Ràdio Andorra” i va afegir “és un exemple clar del tipus de contingut que volem oferir amb el Cicle Cultural d’Encamp.”
L’escenari singular de Ràdio Andorra va contribuir a potenciar la proposta, afavorint el diàleg entre el cos i un entorn poc habitual per a les arts escèniques. La fragmentació, la recerca de nous llenguatges corporals i la inspiració en el cubisme van ser elements clau de la posada en escena.
Lorena Nogal, Premi Nacional de Dansa 2024, a Espanya
Lorena Nogal (Barcelona, 1984) és ballarina, creadora i artista escènica formada a l’Institut del Teatre. Ha treballat amb coreògrafs internacionals destacats i, des del 2008, és una figura clau de La Veronal, en estreta col·laboració amb Marcos Morau.
El 2024 va rebre el Premi Nacional de Dansa i el Premi Talía a la millor intèrpret femenina. El 2018 va fundar HOTEL Col·lectiu Escènic, una companyia enfocada a la intersecció creativa amb altres disciplines artístiques. Actualment, compagina projectes propis amb diverses creacions en gira.
El Cicle Cultural d’Encamp 2026
El Cicle Cultural d’Encamp continuarà el 5 de març amb el monòleg Miss 40, de Rocío Raval, que tindrà lloc a les 21 hores, a la Sala de Festes del Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp.
La programació de 2026, que s’estén de gener a juny, ofereix una proposta variada adreçada a tots els públics, amb música en directe, espectacles musicals, teatre, dansa i monòlegs, amb l’objectiu d’arribar a tots els segments de població.
El programa complet es pot consultar a comuencamp.ad.