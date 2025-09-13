Íria Medina i Clàudia Garcia entrenen a Corralco preparant la temporada

Les curses de les esquiadores del Principat, Íria Medina i Clàudia Garcia, no arribaran fins el mes de desembre. Ara és el moment de treballar i entrenar, i és el que estan fent juntament amb el seu entrenador, Ibon Mintegui, a Corralco (Xile), des que van arribar el passat 23 d’agost. “Estem fent bons entrenaments, amb molt bones actituds i continuem evolucionant”, ha explicat Mintegui.
El tècnic recorda que Clàudia Garcia està tornant de la recuperació de l’operació al genoll -es va operar a final de la temporada per problemes que tenia al menisc i un lligament que surt del popliti-. L’andorrana continua fent un bon treball per a estar recuperada del tot. Per la seva part, Íria Medina està treballant amb el nou material, amb molt bones sensacions.
Amb tot, els entrenaments de les dues estan dirigits especialment al gegant, amb una mica de velocitat, i també amb algunes sessions d’eslàlom. En tot cas, Garcia se centrarà en gegant, mentre que Medina ho farà en les curses d’eslàlom. “El treball que estem fent ara està sent de tècnica base, agafant hàbits i eliminant coses que no ens funcionen, estem ajustant les línies i treballant amb el material, per a agafar els set ups adequats per a la temporada”, ha explicat Mintegui.
L’equip serà a Corralco fins el 2 d’octubre, quan tornarà a Andorra. La pròxima estada serà a Levi (Finlàndia), del 25 d’octubre al 10 de novembre.