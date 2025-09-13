La Seu concedirà la Medalla de la Ciutat a Josep Zulueta Gomis

El ple de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, en la seva propera sessió que se celebrarà aquest dilluns, a les 19 hores, procedirà a l’aprovació de la concessió de la Medalla de la Ciutat a Josep Zulueta Gomís (1858-1925). Aquest personatge, economista i polític català, va tenir una importància cabdal en la transformació de l’Alt Urgell quan la vinya era el principal cultiu i la fil·loxera va acabar amb aquesta activitat econòmica.
Josep Zulueta, que estiuejava al Pirineu, es va interessar per la crisi que aquesta plaga havia causat a l’Urgellet. Per a reconvertir el sector primari va impulsar els prats de pastura, per a introduir la producció de làctics, mitjançant la creació de prats de pastura i la importació de vaques frisones.
D’aquí va néixer l’actual Cooperativa Cadí, que ell mateix va fundar l’any 1915 i que ràpidament es va fer coneguda per la producció de mantega i formatge, perquè aquests productes transformats eren més fàcils de transportar i comercialitzar a ciutats com Barcelona. En aquell moment va ser la primera cooperativa agrària de Catalunya i de l’Estat espanyol.