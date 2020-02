Alfonso Arisó és responsable del servei de control de fauna de l’aeroport de Barcelona. Alfonso suma més de vint anys dirigint el servei de falconeria, una tradició mil·lenària que prevé els accidents entre avions i aus. Parlem amb Alfonso per conèixer amb detall el funcionament dels falcons com a protectors de la fauna del cel.

Quina és la funció que desenvolupen els falcons als aeroports? Què és la falconeria?

L’ús dels falcons permet conciliar la conservació de la fauna dels ecosistemes aeroportuaris amb la seguretat aeronàutica. Gràcies a la presència d’aquests animals, la resta d’aus evita sobrevolar l’aeroport i no creua la seva trajectòria amb la dels avions. Apliquem la falconeria d’una manera intensiva i continuada en un determinat espai, aquest és el cas del camp de vol de l’Aeroport Josep Tarradellas Barcelona-el Prat.

La falconeria és un antiquíssim i enginyós sistema de caça, dels primers que es van inventar, la seva antiguitat data de 1.400 A.C. Aquesta tècnica, que ha variat molt poc a través dels segles, ha evolucionat de ser un mitjà per a la captura d’animals per a l’alimentació de l’ésser humà, inabastable d’una altra manera abans de la descoberta de la pólvora, al que és en l’actualitat , una noble art de caça (Patrimoni de la Humanitat per la Unesco) i, d’altra banda, en la seva aplicació pràctica, un eficaç mètode de dispersió i control d’aus en aeroports, sostenible i respectuós amb les espècies a dispersar.

Coneixem l’origen d’aquesta pràctica a Espanya?

A Espanya l’ús de falcons en aeroports es remunta a l’abril del 1968, quan el Dr. Félix Rodríguez de la Fuente, eminent falconer i naturalista, va proposar l’ús de falcons a la base aèria de Torrejón de Ardoz, per tal d’expulsar als sisons, una espècie estepària de mida mitjana que solia topar amb els avions de combat en les seves maniobres d’aterratge i enlairament. L’èxit va ser tal que el 1970 l’operació es va traslladar a l’aeroport de Madrid-Barajas, per posteriorment anar-se implementant en la pràctica total dels aeroports espanyols de la xarxa d’Aena. A l’aeroport de Barcelona el servei de control de fauna es va instaurar el 1996, continuant la seva tasca en l’actualitat.

Totes les espècies de falcons són vàlides per a la falconeria?

Les principals espècies i races de falcons (grifó, pelegrí, sacre i lanari), convenientment ensinistrades són aptes per a la falconeria, i per tant per a la funció de dispersió de fauna. A aquestes espècies cal afegir els híbrids obtinguts mitjançant la cria en captivitat, principalment els encreuaments entre falcó grifó i falcó pelegrí, i d’aquests dos també amb el falcó sacre. Els híbrids tenen la particularitat de combinar la potència i la talla del falcó grifó, espècie adaptada a el medi àrtic i a les seves dures condicions, amb la rusticitat i adaptació a les nostres latituds de falcó pelegrí i falcó sacre.

Les característiques de cada exemplar segons la seva espècie, hibridatge o sexe determinaran la seva idoneïtat per a la dispersió d’una o altra de les espècies d’aus presents a l’aeroport. Així per exemple, els falcons lleugers com els mascles de falcó pelegrí resulten adequats per a la dispersió d’aus petites i gregàries com estornells, falciots o fredelugues, i els híbrids de grifó i pelegrí són idonis per a la dispersió d’aus de major port com ànecs, gavines o bernats.

Quines habilitats permeten als falcons desenvolupar la funció de protectors de la fauna de el cel?

La seva posició en la cúspide de la piràmide ecològica en la seva funció d’especialitzats ornitòfags els atorga un domini dels ecosistemes en els quals es troba. I d’altra banda, la mateixa noblesa dels falcons que ens permet als falconers ensinistrar mitjançant tècniques de falconeria. Un cop ensinistrats traslladen aquestes capacitats i el seu efecte aterrador sobre les espècies d’aus que pretenem dispersar quan creuen o intenten assentar-se al camp de vol de l’aeroport. En el cas de Barcelona, aquests vols continuats sobre el cel de l’aeroport aconsegueix “educar” a les aus perquè evitin l’espai de l’aeroport, situant-los en les àrees de la Reserva de Delta de Llobregat, convenientment allunyades de l’àrea de maniobres dels avions.

Com entrenen els falcons la seva tasca en els aeroports?

L’ensinistrament dels falcons de l’equip de falconeria es realitza íntegrament en el propi aeroport a càrrec dels nostres propis falconers. És un procés delicat i pacient que culmina quan el falcó és operatiu per dispersar les aus. Els nostres falcons poden actuar en presència d’aus procedint a la seva dispersió immediata, o de manera preventiva, simplement en vol de marcatge. El nostre sistema consisteix a fer volar als falcons amb la major freqüència possible i al major nombre de zones de l’aeroport.

Quants falcons hi ha treballant actualment a l’aeroport de Barcelona?

L’equip de falconeria de l’aeroport de Barcelona consta de 45 falcons dividits en tres equips assignats a tres zones de l’aeroport. Cada falconer, o tècnic del servei de control de fauna, gestiona el seu grup de falcons i cada falcó actua en la mateixa franja horària durant tot l’any. Els falcons els obtenim del nostre propi centre de cria en captivitat de falcons des de 1991, on reproduïm anualment més de cent exemplars, i que ens permet seleccionar aquells espècimens amb les millors característiques per la dispersió i la protecció de les aus que circulen per l’aeroport de Barcelona .

Adrià Jariego/ Animalados