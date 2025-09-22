Inauguració, a la Seu, del XXXIV Seminari sobre Vigilància de Fronteres

Una cinquantena d’agents adscrits a Unitats de Fiscal i Fronteres de la Guàrdia Civil de tot l’Estat espanyol participen a la Seu d’Urgell des d’aquest dilluns i fins el proper dissabte, dia 27, en el XXXIV Seminari sobre Vigilància de Fronteres i Lluita contra la Migració Irregular organitzat per la Direcció General de la Guàrdia Civil, a través de la Prefectura Fiscal i de Fronteres. Sis del agents participants pertanyen a Unitats de Fiscal i de Fronteres de Catalunya.
La inauguració, que s’ha dut a terme a la Sala Sant Domènec, ha anat a càrrec del General Cap de la VII Zona de Catalunya de la Guàrdia Civil, Pedro Antonio Pizarro. A l’acte, també hi ha assistit el Tinent Coronel de la Comandància de Lleida, José Antonio Ángel Gonzalo, i l’alcalde de La Seu d’Urgell, Joan Barrera.
El subdelegat del Govern espanyol a Lleida, José Crespín, ha volgut destacar la importància de seminaris formatius com aquest ja que “cal actualitzar coneixements i formació, impulsar l’especialització dels agents, facilitar preparació per a fer front als nous reptes professionals i aplicar els avantatges que ofereixen les noves tecnologies per a garantir un servei eficient i l’efectiu compliment de les normatives vigents”.
En aquest sentit, José Crespín també ha assenyalat que aquest seminari formatiu “té especial rellevància per la situació geogràfica de Lleida, amb un límit fronterer amb un tercer país” i ha posat en valor “la feina silenciosa que porta a terme la Guàrdia Civil en el punt fronterer per a garantir el control fiscal i duaner, així com la lluita contra el contraban de tabac i el crim organitzat i la seguretat en la mobilitat de les persones i les mercaderies”.
Al llarg de la setmana, els guàrdies civils participants en el Seminari abordaran diverses qüestions relacionades amb la vigilància i control de fronteres, normatives de caire internacional, així com les noves tecnologies adreçades a la investigació i noves estratègies en les tasques de control duaner. Així mateix, el Seminari capacitarà els agents per a intervenir en operacions internacionals conjuntes de control de fronteres exteriors de la Unió Europea.
El Seminari finalitzarà el dissabte, dia 27, amb l’acte de cloenda i lliurament de certificats als assistents.
En el seu desplaçament a l’Alt Urgell, el subdelegat s’ha traslladat després al municipi de Pont de Bar, on ha mantingut una reunió de treball amb l’alcaldessa, Rosa Andorrà, per a conèixer els projectes en què treballa el consistori i les seves inquietuds.
Posteriorment, el subdelegat José Crespín ha assistit també a la Seu d’Urgell a l’acte de col·locació de la primera pedra del nou edifici de l’INEFC Pirineus i a l’explicació dels detalls estructurals i arquitectònics de l’edifici.