Alt Pirineu i Aran: comencen a vacunar els col·lectius més vulnerables contra la grip i la covid-19

Amb l’objectiu d’augmentar la cobertura vacunal de la grip i la covid-19 i aconseguir que la grip tingui el menor impacte possible, el Departament català de Salut ha engegat, aquest dilluns, la campanya de vacunació a les regions sanitàries Lleida i Alt Pirineu i Aran. Com a la resta de Catalunya, el període d’immunització arrenca prioritzant els col·lectius més fràgils, és a dir, les persones que viuen en residències, les majors de 80 anys, les dones embarassades i el personal sanitari. A més, com a novetat, s’hi ha inclòs també els infants d’entre 6 i 59 mesos.
Per a aquesta campanya, a Lleida s’han previst inicialment 76.400 dosis de la vacuna de la grip i a la regió pirinenca, 14.700, que s’aniran entregant als centres setmanalment. Tanmateix, es tracta d’una xifra inicial, perquè l’objectiu és vacunar al màxim de població possible i augmentar, així, les cobertures de les campanyes anteriors. Pel que fa a la vacuna de la covid-19, la petició de vacunes es farà a demanda.
A la Regió Sanitària Lleida, el CAP Bordeta-Magraners de la capital ha estat un dels primers a començar a immunitzar. Aquest matí s’hi ha vacunat el Domènec, major de 80 anys; la Verònica, embarassada; la Núria, professional del centre, i la Tayla, de 6 mesos. Elisabet Jurado, referent territorial de vacunes de la Gerència d’Atenció Primària i a la Comunitat de Lleida, ha ressaltat la importància de vacunar aquests col·lectius “per a protegir-los abans que arribi la temporada pandèmica, vacunant el màxim de població possible en el mínim de temps possible. Per això en aquesta primera fase de la campanya es faran accions proactives i es potenciarà la vacunació oportunista, perquè tothom que tingui contacte amb el sistema sanitari, sempre i quan la seva situació clínica ho permeti, rebi la vacuna.”
La regió lleidatana compta amb 23.500 persones de més de 80 anys i amb 17.800 menors de 5 anys. A més, 4.400 persones viuen en residències de gent gran. Pel que fa a les cobertures de vacunació antigripal de la campanya passada, que es busca incrementar, es va assolir una cobertura del 72% en persones de 80 anys o més; del 49% a partir de 60 anys i d’un 42% en menors de 60 mesos. Lleida va ser la segona regió sanitària, després de Barcelona ciutat, amb una millor cobertura vacunal, amb el 41% de la població diana immunitzada.
A l’Alt Pirineu i Aran, el CAP Tremp ha arrencat la campanya amb la vacunació del Salvador, de més de 80 anys; l’Andrea, embarassada; la Maria Pilar, treballadora del CAP i el Bernat, de 3 anys i mig. Els ha acompanyat Xavier Ensenyat, infermer i adjunt infermeria al CAP, que ha recordat que, a més a més de la grip, “és important també vacunar-se de la covid-19, ja que està present durant tot l’any amb pujades i baixades, i vacunar-se no només és protegir-se a un mateix, sinó protegir-nos de manera col·lectiva a tota la població.”
Al Pirineu hi ha 4.700 persones de més de 80 anys i 3.000 menors de 5 anys. D’altra banda, 620 persones viuen als centres residencials geriàtrics. A les comarques del Pirineu, la campanya passada es va assolir una cobertura vacunal de la grip del 69% en persones majors de 80 anys; del 47% a partir de 60 anys i del 43% en menors de 60 mesos.
A partir del 13 d’octubre, la vacunació s’obrirà a la resta de grups poblacionals inclosos en la campanya, amb possibilitat de vacunar-se sense demanar cita prèvia. El principal objectiu és protegir la ciutadania davant dels virus respiratoris, els quals augmenten la seva circulació especialment durant els mesos de tardor i hivern. Per això, es fa una crida a vacunar-se abans que s’iniciï el període de major incidència, previst al mes de desembre.