Andorra Digital i Oracle acorden impulsar la creació d’estructures digitals segures i solucions d’intel·ligència artificial

Andorra Digital i Oracle, empresa multinacional especialitzada en Intel·ligència Artificial (IA) i computació en núvol, han signat un acord de col·laboració per a avançar conjuntament en la construcció d’infraestructures digitals segures i solucions basades en IA. Aquest acord, que marca una fita en l’aposta d’Andorra Digital i del Govern per la digitalització del sector públic i el desenvolupament d’una economia més eficient i sostenible, aglutina experiència amb lideratge global en innovació tecnològica.
L’acord inclou plans per a avaluar la creació d’un entorn segur, resilient i sobirà per a la gestió de dades i serveis digitals, que permeti la modernització de l’Administració Pública amb eines d’última generació. La col·laboració també se centra en l’aplicació pràctica de la IA per a millorar la qualitat dels serveis públics, optimitzar els processos administratius i fomentar la innovació en àmbits com ara la salut, l’educació, la seguretat i el desenvolupament empresarial.
Solucions tecnològiques per a empreses i sectors d’alt valor
Una de les prioritats addicionals d’aquest acord és facilitar la transformació digital del teixit empresarial andorrà, especialment de les petites i mitjanes empreses, a través de solucions tecnològiques que es poden oferir com a part del catàleg de solucions associades al Programa de Digitalització Empresarial. Paral·lelament, es treballarà per a millorar la gestió dels recursos humans dins de l’Administració Pública, utilitzant tecnologies avançades com l’analítica predictiva i la IA per a optimitzar les habilitats, així com atraure i retenir talent.
Pel que fa a l’àmbit sanitari, es promourà la integració de la IA en els processos clínics per a reduir les càrregues administratives, millorar l’eficiència i proporcionar experiències per als pacients, tot garantint el compliment de les normes de seguretat.
La formació també és un element fonamental del projecte. A través d’Oracle University es facilitarà l’accés a itineraris d’aprenentatge digital per als ciutadans d’Andorra, amb l’objectiu de desenvolupar competències clau en àmbits com la IA, el Machine Learning i la ciència de dades. Es crearà un portal de país dedicat a ajudar els professionals a millorar les competències d’acord amb les demandes actuals i futures del mercat laboral digital, en col·laboració amb la l’Agència de Data Intelligence i el Centre de Benestar i Habilitats Digitals.
Finalment, Andorra Digital tindrà accés a l’Innovation Lab d’Oracle, un espai que servirà de camp de proves per a les iniciatives previstes en l’acord, amb el suport de consultors especialitzats per a ajudar a dissenyar arquitectures tecnològiques robustes i eficients que es puguin implementar al país en el futur.
Aquesta aliança estratègica se suma a l’objectiu del desplegament de solucions digitals que permetin millorar l’eficiència de l’administració pública, augmentar la competitivitat de les empreses i fer que les tecnologies digitals siguin accessibles i beneficioses per a tota la població.