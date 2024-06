Imma Monsó presenta a la Seu el llibre ‘La mestra i la Bèstia’

Presentació a la Seu d’Urgell del llibre ‘La mestra i la Bèstia’

L’escriptora lleidatana Imma Monsó presentarà dissabte vinent, 15 de juny, a la Seu d’Urgell, la novel·la La mestra i la Bèstia, guanyadora de la setena edició del Premi Òmnium a la Millor Novel·la de l’Any. L’acte, que tindrà lloc a la Biblioteca Sant Agustí, a les 12 del migdia, el conduirà el poeta Joan Graell i comptarà amb la intervenció dels membres del Club de Lectura d’adults.

El llibre de Monsó, ple d’intel·ligència i humor, ofereix el subtil retrat d’una noia que aprèn a llegir entre línies la història del seu país. L’obra comença el setembre de 1962, quan una jove mestra de vocació dubtosa i escassa capacitat de comunicació oral arriba a la seva primera plaça a una escola del Pirineu ribagorçà. Darrere deixa una infantesa marcada per l’enigmàtica activitat del pare i per l’original educació rebuda d’una mare, dividida entre l’impuls irresistible d’apartar la filla de les consignes del Règim i la por d’aïllar-la excessivament de la normalitat imperant. La càndida Severina, desconeixedora dels hàbits de convivència en un entorn rural i de les marques que la història ha deixat en els habitants, encaixa les peces que la lliguen al passat col·lectiu gràcies al sentit comú de la Justa i a la complicitat d’un home fascinant amb qui mantindrà una passió unidireccional. També descobrirà, horroritzada, que no n’hi ha prou amb la discreció i l’afabilitat perquè una comunitat et deixi en pau.

El Premi Òmnium a la Millor Novel·la de l’Any 2023 és el guardó més ben dotat econòmicament a obra publicada amb 20.000 euros directes a l’autor i 5.000 més per a promoció. És un guardó referent des de 2017 d’un dels objectius fundacionals de l’entitat: prestigiar les lletres catalanes. Va néixer amb l’ambició d’igualar-se a altres premis similars de literatura mundial i fer prevaldre les obres en llengua catalana, fomentar-ne la seva traducció i revitalitzar el sector editorial. Des de la primera edició d’aquest guardó, les novel·les guanyadores han estat: Els estranys (Raül Garrigasait), Aprendre a parlar amb les plantes (Marta Orriols), L’esperit del temps (Martí Domínguez), Boulder (Eva Baltasar), Junil a les terres dels bàrbars (Joan-Lluís Lluís) i Ràbia (Sebastià Alzamora).





L’autora

Imma Monsó (Lleida, 1959) és autora de nou novel·les, tres recopilacions de contes, un parell de llibres per a joves i una crònica. Ha guanyat els premis Prudenci Bertrana i Cavall Verd per Com unes vacances (1998); Ciutat de Barcelona per Millor que no m’ho expliquis (2003); Salambó, Maria Àngels Anglada, Terenci Moix i Scrivere per amore per Un home de paraula (2006), i Ramon Llull per La dona veloç (2012). El 2013 va obtenir el Premi Nacional de Cultura, atorgat per la Generalitat de Catalunya. Les seves obres han estat publicades en castellà, francès, anglès i italià, entre altres llengües. Col·labora habitualment a La Vanguardia.





Valoració del jurat

El jurat de la darrera edició del Premi Òmnium ha estat format per Marta Pessarrodona, poeta i crítica literària; Neus Real, especialista en literatura catalana; Marta Segarra, catedràtica d’Estudis de Gènere i Literatura Francesa (UB); Magí Camps, filòleg i periodista, i Toni Puntí, periodista. En la valoració, s’ha destacat el personatge de la Severina, “una protagonista original i poderosa que arriba a la literatura catalana per a quedar-s’hi” i el fet que la novel·la és “una recreació del motiu de la bella i la bèstia d’alt voltatge literari, de lectura apassionant per la trama que desplega i per la caracterització acolorida dels personatges que envolten la figura principal”. Així mateix, el jurat ha remarcat que l’obra sobresurt “per la seva recreació de la parla local i, encara, pel retrat d’uns temps foscos de la història del segle vint mitjançant una dosificació d’informació que els representa tant literalment com simbòlicament.