Calvó, Ortolà i Rovira primers en la seves respectives categories en la tercera prova del Nacional de Salts d’Obstacles

Aina Ortolà en un dels seus salts (FAH)

Aquest passat cap de setmana es va dur a terme la tercera prova del Campionat Nacional de Salts d’Obstacles. Organitzada pel Club Hípic Aldosa, un total de 21 genets es van donar cita en el camp de la Federació Andorrana d’Hípica (FAH) de la Gonarda, ubicat al Coll d’Ordino. D’aquesta manera, la classificació per categories va ser la següent:

Classificats en categoria promoció (alçada salts 80-90 cm)

1.- Neus Calvó amb Quadrilla. 4 punts de penalització i amb un temps de 1’05”24.

2.- Martí Segarra amb Venus. 12 punts de penalització i amb un temps de 1’26”71.

3.- Lila Bourrelly amb Diva.12 punts de penalització i amb un temps de 1’28”28.





Classificats en categoria iniciació (alçada salts 60 – 70 cm)

1.- Aina Ortolà amb Toben. 0 punts de penalització i un temps de 1’14”09.

2.- Karla Valls amb Faja. 4 punts de penalització i un temps de 1’29”85.

3.- Ada Santiago amb Nenghi. 4 punts de penalització i un temps de 1’ 41”97.





Classificats en categoria Pony ( alçada salts 30 – 40 cm)

1.- Maiana Rovira amb Gigi. 0 punts de penalització i un temps de 1’22”64.

2.- Sharon Prat amb Gigi. 4 punts de penalització i un temps de 1’22”69.

3.- Noa Alvarenga amb Trop. 4 punts de penalització i un temps de 1’33”04.





Cal recordar que la categoria promoció és la superior que actualment hi ha a Andorra, després hi ha la categoria iniciació i després la categoria Pony. Per davant de tot, hi ha la categoria VI que actualment no hi ha ningú al país en aquest rang.

La quarta i darrera prova del Nacional de Salt es durà a terme, el diumenge, dia 23 de juny. El dia anterior, dissabte 22, es portarà a terme la prova de Galops.