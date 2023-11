Joan Vinyes segueix de comiat per terres andaluses

Joan Vinyes – Jordi Mercader pilotant sobre terra (FotoEsport)

El pròxim cap de setmana (dia 17 i 18) Joan Vinyes – Jordi Mercader, al volant d’un Hyundai i20 Rally2 del Team Rallycar, disputaran el X Ral·li ciutat de Pozoblanco, última prova del calendari de la Copa d’Espanya de Ral·lis sobre terra (CERT-Rallycar) i del Supercampionat d’Espanya de Ral·lis (S-CER).

En la prova de l’Escuderia Sierra Morena, el tàndem Rallycar sortirà a lluitar per una posició de podi en la classificació definitiva del CERT.

El pilot de Hyundai-Andorra espera un final de ral·li i del CERT molt ajustat, encara que sembla que el títol sortirà de la lluita que, amb tota seguretat, protagonitzaran “Cohete” Suárez i Xavier Vidales, no obstant les diferències són mínimes i tot és possible. Segons Vinyes: “Molt probablement tindrem que fer servir la calculadora en la recta final de la prova. Cal tenir en compte que es descompten els dos pitjors resultats de cada pilot i, això, redueix una mica les diferències que s’observen a simple vista en la classificació amb el total de punts”.

Classificació provisional de la Copa d’Espanya de Ral·lis de terra (punts totals després de les sis proves):

Xavier J. Vidales, 144 punts. 2. José A. Suarez, 100 p. 3. Juan C. Quintana, 97 p. 4. Joan Vinyes, 95 p. 5. Daniel Alonso, 92 p.





Un traçat reduït en el qual les diferencies segur que seran mínimes

El recorregut preparat pels responsables de l’escuderia cordovesa té un total de 276,01 km, dels quals 93,66 km són de velocitat. Es disputaran 4 especials cronometrades, dues vegades cadascuna.

Crida l’atenció el tram D que, amb només 4.08 km, obrirà i tancarà les dues seccions vespertines. A la fase inicial de la competició, la doble passada pel bucle format pels trams A (12,40 km) i B (15,43), a més d’un pas pel C (14,92 km) seran els obstacles a superar. El segon pas per l’especial C es farà en la secció 3, després que els equips hagin passat la primera pel D. Sens dubte, un itinerari molt particular.

“És un recorregut molt compacte, qualsevol error per insignificant que pugui semblar et pot deixar lluny de la lluita per les posicions d’honor. Caldrà evitar, més que mai, les distraccions, punxades i altres adversitats que suposin perdre un temps que resultarà molt difícil de recuperar. Amb la igualtat que hi ha entre els equips recuperar un segon pot ser molt complicat. Amb tot caldrà veure com són les cronometrades.” Era l’opinió de pilot del Team Rallycar.





Abans de l’inici del ral·li, els passos previs seran els de sempre

El divendres (17 de novembre) tornarà a ser una jornada de preparació, però que tindrà conseqüències per a al dia següent.

Amb els reconeixements (a l’ésser la prova vàlida per a l’S-CER els equips podran passar dues vegades per especial) i les verificacions superades arribarà el moment de situar-se la volant del Hyundai i20 Rally2.

El shakedown entre les 14.30 i les 15.15 hores, màxim dues passades per equip, seguidament (a partir de les 15.30 hores) el tram de qualificació per a establir l’ordre de sortida del ral·li.

La cerimònia de sortida s’iniciarà a les 20.30 hores en el Passeig Marcos Redondo.

A les 7.30 hores del dissabte (dia 18), des del Recinte Firal Pozoblanco, es donarà la sortida al primer participant del 10 Rallye ciutat de Pozoblanco.