Detenen un home després de descobrir, durant una investigació per agressió sexual, que hauria comès una altra violació

La Policia ha detingut, aquesta setmana, al Pas de la Casa i per ordre judicial, un home de 42 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la llibertat sexual, per una agressió sexual constitutiva de violació, i d’un delicte contra la integritat física i moral, per violència de gènere. L’home ja va ser detingut l’octubre de l’any 2023 arran d’una denúncia per una agressió sexual constitutiva de violació a una noia menor d’edat. Llavors, en l’escorcoll al seu domicili, se li van trobar elements relacionats amb el tràfic i consum de droga tòxica.
En aquell moment, va ser processat com a presumpte autor d’aquests delictes mentre la investigació policial, un cop judicialitzada, va continuar i ha permès descobrir que, el juny del mateix any 2023, hauria comès una altra agressió sexual contra una dona a qui hauria violat quan ella va voler deixar la relació que mantenien. Per aquests fets la Batllia en va ordenar l’arrest, que es va efectuar dilluns al migdia.