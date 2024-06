Formació sobre igualtat per al sector hoteler

Cartell amb el logotip de la Unió Hotelera d’Andorra a la porta de la seva seu. Foto: Fòrum.ad

La Unió Hotelera d’Andorra (UHA) en col·laboració amb l’Institut Andorrà de les Dones (IAD) i amb el suport d’Opció Recursos Humans, Andorra Tarinas i Equilatera, organitza una Jornada Formativa sobre Igualtat per a hotelers, el proper dimarts, 11 de Juny, a les 9 hores, a l’Hotel Yomo Cèntric.

L’objectiu principal d’aquesta jornada és facilitar una comprensió clara de la normativa actual sobre igualtat i assetjament que afecta el sector. A més, es vol conscienciar i sensibilitzar sobre la importància de fer front a l’assetjament, els abusos i la violència sexual, així com proporcionar eines pràctiques sobre com elaborar i implementar plans i protocols, i com actuar en cas de detectar situacions d’assetjament.

Per a més informació al respecte s’ha de contactar amb la Unió Hotelera al correu electrònic uhotelera@uha.ad.