Exposició sobre la música gràfica a l’Espai Caldes

L’Espai Caldes, a Escaldes-Engordany, acull fins al 10 de setembre, l’exposició “Una poètica del vertigen. Música i grafia”. Es tracta d’una mostra a l’entorn d’una de les tendències musicals més innovadores de la segona meitat del segle XX: la música gràfica.

S’hi exposen una vuitantena de partitures i altres documents de la col·lecció personal del David Sanz, com ara correspondència, llibres, programes de concert, i enregistraments, entre d’altres. Es tracta d’un recorregut geogràfic, sonor i visual que permet copsar el naixement i desenvolupament d’aquesta tendència musical, que es caracteritza pel seu interès en la grafia com a recurs d’expressió i creativitat.

L’exposició està estructurada com un viatge que passa per diferents indrets que faciliten el fil conductor de l’exposició. És a través d’aquests que es pot conèixer l’obra de compositors com Schoenberg, John Cage, Krystof Penderecki, Sylvano Bussotti, o Georg Crumb.

A més, la mostra permet conèixer de primera mà les opinions d’alguns dels compositors més rellevants com són Helmut Lachenmann, Joan Guinjoan, Luis de Pablo o Josep Maria Mestres Quadreny, en vídeos on exposen la seva visió sobre l’estètica i les obres.

A l’entorn de l’exposició s’han organitzat diferents activitats. La primera és dimecres, 20 de juliol, a les 20 hores. Es tracta d’un espectacle a càrrec del guitarrista, David Sanz, amb l’acompanyament de la veu de Noemí Rodríguez i la dansa de Xavi Pérez. Inclou una visita guiada.

Dimarts 23 d’agost, a les 20 hores, hi haurà un concert en què Albert Bartomeu recrearà l’esperit d’innovació i creativitat que el segle XX va portar a l’art i a la música. També s’ha previst una visita guiada. A més s’ofereixen visites guiades per a escolars, particulars i grups.

L’Espai Caldes està obert de dilluns a dissabte, de les 9.30 hores a les 13.30 hores i de 15 hores a les 19 hores. Els diumenges de juliol i agost obrirà de les 9.30 hores a les 13.30 hores. L’entrada és gratuïta.