La Trail 100 Andorra by UTMB® escalfa motors amb un recorregut únic de pura muntanya

Andorra ja està preparada per a acollir de nou la Trail 100 Andorra by UTMB®, una cursa de pura muntanya que forma part de la segona edició de l’Andorra Multisport Festival. Un gran esdeveniment esportiu que entre el 24 de juny i el 3 de juliol omplirà el Principat d’amants dels esport de resistència i aventura.

La Trail 100 Andorra by UTMB®, organitzada per The IRONMAN Group, s’endinsarà al país dels Pirineus durant tres dies, entre el 24 i el 26 de juny, i enguany presenta una selecció de distàncies adaptades a tots els nivells. L’Ultra, de 105 km, les distàncies Trails de 50 i 21 km respectivament, i la Family, de 7,5 km. Tots els aficionats de les curses de muntanya podran fer un seguiment de la distància més llarga a través d’un streaming que oferirà l’organització durant algunes fases de la prova.

Aquesta prova de trail running forma part de les UTMB® World Series, un segell de qualitat que oferirà una experiència extraordinària a tots els entusiastes d’aquest esport. A més a més, les curses Ultra i Trail atorgaran Running Stones als millors classificats, que tindran accés al sorteig de les UTMB® World Series Finals.

També cal destacar com a novetat d’aquest any que la Trail 100 Andorra by UTMB® és prova classificatòria per la mítica Western States. Tots els participants que completin l’Ultra de 105 km per sota de 35 hores seran elegibles per inscriure’s al sorteig per a participar en la prova de 100 milles de l’estat de Califòrnia.

Els corredors pro confirmats

En l’edició d’enguany hi ha un augment de corredores femenines respecte a l’edició de l’any passat, una bona notícia per a l’objectiu de sumar cada cop més presència de dones en curses de muntanya d’aquestes característiques. En la prova Ultra està confirmada la presència de la corredora de trail running i ambaixadora d’Atomc Ski, Silvia Puigarnau. També hi assistiran la sueca i medallista de plata en la UTMB 2019, Kristin Berglund, i l’atleta nordamericana de l’equip Dynafit, Alex Borsuk.

A més a més s’hi sumen força corredors internacionals, dades que situen l’esdeveniment en el marc global de la prova. Entre ells hi trobem trail runners com el francès Beñat Marmissolle, guanyador de curses com el Gran Trail Aneto, l’americà Zach Miller, que té a la butxaca victòries en curses com la JFK Mile o la Madeira Island Ultra Trail, el romanès Ionel Cristian, guanyador de la VDA Val d’Aran by UTMB i finalment el corredor de la Gomera, Cristòfer Clemente, plata l’any passat i guanyador de la sèrie mundial Skyrunner 2016.

Per la seva banda, el corredor Ricardo Cherta (Dynafit Spain), tercer a l’Olla de Núria celebrada fa dues setmanes, tampoc es vol perdre aquesta experiència i farà la cursa de 50 kms. També hi participaran corredors amb llarga trajectòria en la ultradistància com el català Gerard Morales, que vol repetir l’experiència viscuda en la primera edició de l’ultra on va quedar en quarta posició.

Un recorregut de luxe pels amants de la muntanya

La plaça de la localitat d’Ordino serà el punt neuràlgic per totes les distàncies de l’esdeveniment, i és on es trobarà el punt de sortida i la línia de meta. El recorregut més llarg obrirà la competició aquest divendres 24 de juny. Els ultrarunners donaran la volta a tot el país, coronant els cims més emblemàtics del Principat, passant per la vall d’Incles, considerada per molts la vall més bonica i autèntica del país perquè conserva la seva essència. La bossa de vida estarà situada a la capital andorrana, un fet que permetrà que els acompanyants dels corredors puguin ser-hi per animar-los.

La prova de 50 km començarà el dia 25, amb un recorregut que travessa el parc natural del Comapedrosa. Finalment, les curses de 21 km i 7 km tindran lloc, ambdues, el diumenge 26 de juny. La mitja marató passarà pel pic de Cassamanya i el Roc de la Cuba, on els corredors podran gaudir d’una panoràmica espectacular del nord del país.

La cursa més curta, permetrà als corredors divertir-se en la immensitat de senders que envolten la localitat d’Ordino. Una oportunitat d’or que promet espectacularitat i adrenalina a tots els amants d’aquest esport outdoor. Els runners de la Trail 100 Andorra by UTMB® gaudiran, de ben segur, del majestuós territori andorrà, envoltats d’un paratge sensacional per a viure una experiència única.