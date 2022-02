Espot i Aragonès acorden establir reunions de forma periòdica per abordar els temes d’interès comú

El cap de Govern, Xavier Espot, ha rebut aquest divendres al president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, en seguiment a la trobada que ja van mantenir ambdós mandataris el juliol de l’any passat al Palau de la Generalitat. Espot i Aragonès s’han mostrat satisfets de la institucionalització al més alt nivell i de forma periòdica d’aquestes trobades.

La jornada ha començat amb una primera trobada entre el cap de Govern i el president de la Generalitat, seguida d’una reunió de treball, encapçalada per ambdós, i que també ha comptat amb la participació de la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach; de l’ambaixador d’Andorra a Espanya, Vicenç Mateu; de la consellera d’Acció Exterior i Govern Obert, Victòria Alsina; del secretari d’Acció Exterior, Gerard Figueras, i de l’ambaixador d’Espanya a Andorra, Àngel Ros.

Espot i Aragonès han anunciat la voluntat d’instaurar una taula de treball que es reuneixi dos cops l’any per fer un seguiment acurat de totes les temàtiques que afecten ambdós territoris. Espot ha ressaltat que “és del tot lògic que territoris veïns intensifiquin les relacions, la cooperació, la col·laboració i el treball conjunt perquè tenim interessos comuns i, per damunt de tot, hem de vetllar per millorar la qualitat de vida de les nostres ciutadanes i ciutadans”.

En aquest mateix sentit, el cap de Govern ha remarcat el potencial i pol d’atracció que suposa Andorra per a les comarques del Pirineu, tant a nivell de dinamitzador econòmic com turístic i social. Per la seva part, Aragonès ha agraït l’hospitalitat andorrana i ha ressaltat que la reunió representa “un pas endavant en les relacions” i ha apuntat que la trobada ha estat “molt positiva, tindrà continuïtat i permet consolidar les aliances i impulsar el treball compartit”. “Si amb un estat hem de tenir una relació especial aquest és Andorra, pels llaços compartits, pels vincles de la ciutadania i pels reptes de futur”, ha apuntat.

Així, durant la trobada s’ha tractat l’actualitat econòmica i social d’ambdós territoris en l’actual context de pandèmia, així com qüestions relatives a la cooperació transfronterera entre Andorra i Catalunya en diferents àmbits, com ara la salut, les infraestructures, el medi ambient o la cultura.

En relació amb les infraestructures, una matèria clau, tal com han ressaltat ambdós mandataris, han acordat avançar per establir i definir un comitè tècnic per explorar la col·laboració en aquest àmbit compartint projectes i plans de mobilitat en matèria viària o ferroviària. Així, han acordat emplaçar al ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, i al vicepresident i conseller de polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró a reunir-se per tractar la temàtica. Encara en matèria de mobilitat, Espot ha celebrat el bon funcionament dels gairebé dos primers mesos de vols regulars a l’Aeroport Andorra-La Seu, que repercuteixen en favor de tots dos territoris.

Espot i Aragonès també han fet repàs dels diferents ítems de col·laboració en matèria sanitària. En aquest sentit, han compartit els diferents plans de salut mental que estan acabant d’enllestir ambdós territoris amb la voluntat d’enfortir aquest àmbit en una situació fortament marcada per la pandèmia.

També han abordat possibles sinergies en matèria de participació ciutadana i de medicina legal i forense entre les dues administracions.

Ambdues delegacions han recordat que pròximament se signarà un acord de col·laboració entre la Secretaria d’Estat d’Esports i la Secretaria d’Esports de la Generalitat per enfortir, encara més, els llaços de col·laboració entre administracions en projectes que es desenvolupen en l’àmbit esportiu.

En la temàtica mediambiental i més enllà de l’acord vigent per a la importació i exportació de residus per a la valorització energètica, Espot i Aragonèas han manifestat la voluntat d’aprofundir en la col·laboració existent, la qual cosa abordaran amb detall la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, i la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà en una pròxima reunió bilateral.

Finalment, en l’àmbit cultural, s’han posat en relleu projectes transfronterers ja existents, com la candidatura transnacional per a Patrimoni Mundial de la UNESCO per explicar l’origen i la formació de l’estat dels Pirineus. A més, ambdós mandataris també han destacat l’interès compartit per continuar fomentant i projectant la cultura i llengua catalanes, mitjançant un nou impuls de la Fundació Ramon Llull que presideix el Principat d’Andorra, i més després de la reunió de treball celebrada a finals de l’any passat entre la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, i la consellera de Cultura, Natàlia Garriga.

Visita del romànic

A la tarda els dos mandataris han clos la visita amb una mostra del romànic andorrà amb la visita a l’església de Santa Coloma i l’Espai Columba. L’Església de Santa Coloma és un edifici preromànic del segle X amb un campanar llombard de planta circular, un dels pocs exemplars d’aquestes característiques a Andorra i al Pirineu. L’edifici estava decorat amb pintures murals romàniques del segle XII. Després d’un periple en mans de col·leccionistes i museus forans, les pintures van retornar a Andorra el 2007. El temple conserva una talla romànica de fusta policromada de la Mare de Déu del Remei. Al temple s’hi ha ofert una projecció en sistema de videomapatge que permet veure i viure una experiència que transporta el visitant a l’interior original de l’església i li mostra el seu aspecte aproximat al segle XII.

Per altra banda, l’Espai Columba està ideat com a extensió i simbiosi de l’església de Santa Coloma. El museu té com a missió custodiar, conservar i presentar les pintures murals de l’absis de l’església de Santa Coloma i diversos objectes litúrgics provinents de les esglésies andorranes.