Bona acollida de la primera edició de la ‘Setmana del bon ús d’Internet’

Andorra Telecom va tancar ahir, dijous a la tarda, la primera edició de la ‘Setmana del bon ús d’Internet’ que ha desenvolupat conjuntament amb el Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior, amb motiu del Dia Internacional d’Internet Segura el passat vuit de febrer.

La xerrada “Com acompanyar els fills i filles dels 10 als 18 anys en la seva vida digital” impartida ahir a la tarda per la doctora de psicologia Irene Montiel i que va comptar amb 90 connexions, va posar el colofó a una

setmana en la qual alumnes, docents i famílies del país han pogut formar-se i informar-se dels avantatges i amenaces d’Internet.

Montiel va aportar informació i eines per identificar situacions d’un ús problemàtic d’Internet entre els adolescents i joves així com pautes i eines que els pares tenen a les seves mans per acompanyar als seus fills en la seva vida digital. Posar i respectar unes normes, el compliment de les condicions d’edat descrites a cada xarxa social, pactar amb els joves, i ser un bon exemple, van ser els quatre principals consells que l’especialista en ciberdelinqüència va adreçar a les famílies, per garantir un bon acompanyament.

També va comptar amb una xifra important d’assistents, 75 llars, la xerrada organitzada el passat dimarts dia 8, el Dia Internacional d’Internet Segura, i que amb el títol” Com acompanyar els fills i filles dels 3 als 10 anys en la seva vida digital” va donar Rosa Maria Aguilar. En aquesta xerrada la temàtica es va centrar en l’impacte que les pantalles tenen en els infants de 3 a 10 anys i com introduir hàbits saludables per gaudir d’una bona vida digital. Conceptes com el “xumet emocional” a més de consells sobre en quins moments del dia els nens poden gaudir una estona de les pantalles, i què passa quan els nens comparteixen menjar i pantalles, van centrar bona part de la xerrada.​

Les activitats als centres educatius estan sent ara valorades pels docents, per conèixer el seu parer, així com el dels alumnes que hi han participat. Per part del ministeri d’Educació i Ensenyament Superior, s’ha ressaltat que

l’acceptació per part de les escoles ha estat molt alta i s’ha valorat molt positivament les diferents accions proposades. Així com el seu compromís de cara al curs vinent, a continuar treballant per suggerir noves accions.

Des d’Andorra Telecom es mostren satisfets per com s’han desenvolupat les diferents activitats recomanades, així com per la bona resposta dels centres educatius, dels docents i de les famílies d’Andorra a les activitats

organitzades d’aquesta primera edició.

Igualment, des de la companyia es vol agrair especialment al ministeri d’Educació i Ensenyament Superior la col·laboració pel desenvolupament d’aquesta setmana, que té voluntat de continuïtat un cop fetes les valoracions.

Andorra Telecom informarà pròximament de la disponibilitat de visionar les gravacions de les dues xerrades a les famílies.