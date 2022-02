Es confirmen els punts FIS per als esquiadors de l’EEBE al segon supergegant de l’Àliga

La pista Àliga del Soldeu El Tarter de Grandvalira ha acollit aquest divendres un segon supergegant FIS que ha permès que els joves esquiadors de l’EEBE confirmessin els punts assolits ahir.

El millor andorrà ha estat Pere Cornella, que avui ha estat 9è amb +1.04 i amb 73.25 punts FIS. Si ahir en feia 99, rebaixarà els actuals 109 de l’última llista de la FIS.

La resta de l’equip EEBE ha obtingut també punts avui: Eric Ebri ha estat 37è i ha marcat 106,26, que li faran mitja amb els 104 d’ahir per millorar els actuals 123; Lluís Torres no ha millorat punts, però ha estat 43è; Ferran Torres, que ha acabat 44è, ha marcat els mateixos 131 punts d’ahir, amb la qual cosa baixarà lleugerament els actuals 143; Enzo Fuentes, 48è, ha fet 145,81, que li serviran per marcar els seus primers punts FIS després dels 154 d’ahir; el mateix passa amb Nicolas Piccino, que si ahir feia 181 punts, avui n’ha marcat 147,26 en la 49a plaça; i idèntica situació per a Adrià Prats, que ahir feia 171 punts, i avui amb la 52a plaça ha fet 161.66.

També han corregut els andorrans Pol Robert, que ha estat 30è, i Leandre Parsoire, 59è.