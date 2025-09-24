Escaldes i Andorra la Vella posen en marxa la prova pilot del bus interparroquial

Els comuns d’Escaldes-Engordany i d’Andorra la Vella posaran en funcionament, a partir del dilluns, 29 de setembre, una prova pilot de servei de bus interparroquial amb l’objectiu de millorar la connexió entre les dues parròquies i enfortir la relació entre les administracions. El nou servei, que serà totalment gratuït, vol afavorir la mobilitat ciutadana i facilitar l’accés als punts d’interès administratius i institucionals com la CASS, el Govern, el Comú d’Andorra la Vella, el Comú d’Escaldes-Engordany i l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell.
Aquesta iniciativa, que ja figurava al programa electoral de les dues majories comunals, es posa en marxa ara com una nova eina de mobilitat compartida entre les dues parròquies. En aquest sentit, la cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, ha deixat clar que el projecte no substitueix la Línia Circular, recentment eliminada pel Govern, sinó que “es tracta d’un projecte que fa molt de temps que treballem i que respon a la voluntat de donar resposta a una demanda ciutadana”.
Per la seva banda, el cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, s’ha mostrat convençut que aquesta nova línia, que permet una connexió directa i ràpida des del centre de la capital fins a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell “serà molt ben acollida i molt utilitzada pels ciutadans”.
El bus tindrà capacitat per a una vintena de persones, una freqüència de 40 minuts i estarà operatiu de dilluns a divendres. El primer trajecte sortirà a les 7.00 h des del Comú d’Andorra la Vella i a les 7.15 h des d’Escaldes-Engordany, a la parada de Caldea. L’última sortida serà a les 20.20 h des de la capital i a les 20.35 h des de la parròquia escaldenca.
L’empresa Novatel ha estat l’adjudicatària del servei per un import de 62.279 euros per als sis mesos inicials, que seran finançats a parts iguals pels dos comuns. La prova pilot permetrà avaluar el funcionament del bus i introduir-hi modificacions si es considera necessari.