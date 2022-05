Encamp treu a concurs la instal·lació de 12 càmeres de videovigilància al Pas de la Casa

El consell de Comú del mes de maig ha donat llum verda a un dels darrers acords de la junta de govern per tal d’iniciar la licitació per al subministrament i instal·lació del sistema de videovigilància al pas de la Casa. La cònsol major, Laura Mas ha explicat que “aquest va ser una de les darreres propostes presentades al Consell Econòmic i Social del Pas de la Casa per tal de millorar, entre altres temes d’incivisme, la gestió de la recollida d’escombraries”. La cònsol també ha recordat que és un compromís de la taula d’oci nocturn per tal d’evitar aldarulls i molèsties als veïns i fer compatible l’oci nocturn amb el descans dels veïns.

El consell de comú ha aprovat l’adjudicació dels treballs per restaurar una esllavissada al camí de servei de les Pardines a la Plana per un import de 285.985,17 euros a l’empresa Treballs Públics Unitas SAU que realitzarà els treballs de restauració amb l’objectiu de millorar la seguretat i estabilitzar el terreny.

Altres punts de l’ordre del dia han estat relacionats amb el manteniment i la millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions comunals, com la millora del mur cortina de l’edifici de casa comuna, que s’ha adjudicat per un import de 176.675,28 euros a l’empresa guanyadora del concurs Projec SA, i s’ha obert la convocatòria per al canvi del sistema de producció de fred i calor de casa comuna per un sistema d’aerotèrmia, i un concurs per la instal·lació de 49 noves lluminàries a la via pública amb sistema LED que suposarà una estalvi energètic, una millora de la il·luminació i una reducció de la contaminació lumínica.

I finalment el consell de Comú ha ratificat els acords continguts en les actes de la Comissió de gestió de la Vall del Madriu-Prafita-Claror del 2021 i la primera del 2022.

Execució pressupostària del primer trimestre

El consell de Comú també ha donat compte de la memòria d’execució del pressupost del primer trimestre. Tal i com ha indicat la consellera de Finances, Josefina Rodríguez, “el tancament provisional del primer trimestre apunta un superàvit de 1,1 milions, un bon ritme d’execució pressupostària i una clara recuperació de l’activitat i els serveis postpandèmia”

Nomenaments de representants a Gasopas

El consell de comú ha nomenat els dos nous representants al Consell d’Administració de la societat GASOPAS per als propers quatre anys, Èric Alguacil Molné per part de Liberals d’Andorra i Maria Neus Meca Galera per Agrupament Encampadà.