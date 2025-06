Cremen uns contenidors a Organyà, probablement per uns petards

Incendi en una àrea de contenidors a Organyà (Imatge: Ajuntament d’Organyà)

Els Bombers de la Generalitat han hagut d’extingir aquest diumenge un incendi en una àrea de contenidors de recollida selectiva a Organyà (Alt Urgell). El succés s’ha produït a la tarda en ple centre de la vila: al carrer de Santa Maria, a pocs metres de l’església i de la carretera C-14.

Per causes que ara s’investiguen, s’ha iniciat un foc que ha consumit molt ràpidament els contenidors i ha generat una columna de fum que ha afectat la paret metàl·lica que hi ha al costat, tot i que no ha malmès els cotxes aparcats a la vora. Tanmateix, des de l’Ajuntament han avançat que hi ha indicis que el sinistre hauria estat causat “probablement” pel llançament de petards en aquests recipients.

Per això, i a les portes de la nit de Sant Joan, des del consistori ganxo han remarcat que l’ús de petards “pot ser perillós si no es guarden una mínimes normes de seguretat”, entre les quals esmenten -com a mesures elementals- no agafar-los amb es mans, no llançar-los contra persones o animals i no llançar-los en espais no autoritzats, especialment a prop de vegetació.