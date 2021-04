En marxa la vacunació massiva contra la Covid-19 a la Seu d’Urgell

Aquest matí ha començat la vacunació massiva contra la Covid-19 a la pista polivalent de la zona esportiva municipal de la Seu d’Urgell, després que ahir es portés a terme amb èxit una prova pilot amb la vacunació d’una cinquantena de persones.

Avui es vacunaran unes 360 persones aproximadament en aquest nou punt de vacunació que l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha cedit a l’Institut Català de la Salut (ICS). Cal recordar que la pista polivalent és un espai ampli, ventilat i de fàcil d’accés per a tothom, ja que les persones amb mobilitat reduïda hi poden accedir en cotxe fins a la mateixa entrada, a peu pla, d’aquest equipament municipal.

D’altra banda, l’equip de govern encapçalat per l’alcalde Jordi Fàbrega vol agrair “molt sincerament” la bona predisposició de les Germanes de la Sagrada Família d’Urgell pel fet d’haver posat a disposició l’edifici de ‘La Punxa’, situat davant del CAP i el Sant Hospital, per portar a terme aquest procés de vacunació massiu a la nostra ciutat.

No obstant, entre aquest i la resta d’espais posats a disposició per part de l’Ajuntament al Departament de Salut de la Generalitat per a la vacunació massiva, l’ICS va decidir fer-ho a la pista polivalent, que és un espai més gran i de fàcil ventilació i que pot acollir un gran nombre de persones i professionals, necessitats sanitàries que l’edifici que cedia aquesta congregació religiosa que no presenta.