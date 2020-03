Àries



al 20 d’abril del 21 de marçal 20 d’abril

Si teniu parella, seran uns dies una mica de mal fer, amb tendència a discussions i algun malestar que no toca. Estaria bé evitar els enfrontaments i buscar la manera de calmar la situació. Si no teniu parella, tot això que us podreu estalviar. També heu de tenir present que se us pot estabilitzar el tema de la feina.



Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Tindreu diferències amb la família en la manera de veure alguns temes; no cal que els vulgueu fer entendre res, només deixeu que facin i vosaltres feu també el que necessiteu. No us aniran gaire bé les normes i les voldreu trencar fent tot allò que us prohibeixin; fins a cert punt ho podeu fer, sempre i quan no feu mal als altres.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Pensareu a viatjar i fer mil coses que no són treballar, ja que bàsicament el que més us vindrà de gust és desconnectar i entretenir-vos en el que faci falta per no haver de ser responsables de res. No us passeu de rosca que després els números no sortiran; us convé estar més presents en el que toca que en el que voleu.



Cranc



al 21 de juliol

Tindreu la necessitat de parlar de les vostres emocions i d’intentar entendre el que passa al vostre entorn. De vegades és millor no donar explicacions de res i mirar de deixar les coses tal com són, tolerant millor els punts de vista de les persones que ens envolten. Tampoc cal que els feu cas, només els heu de deixar dir.



Lleó



al 21 d’agost

Les idees i les propostes de feina i de projectes us faran estar desperts i decidits en el camp més creatiu. Aprofiteu la vostra creativitat i la vostra capacitat per descobrir maneres diferents de fer les coses, especialment en el camp del treball. Si us venen ganes de cuidar el vostre cos és perquè necessiteu estar bé físicament.



Verge

del 24 d’agost

al 21 de setembre del 24 d’agostal 21 de setembre

Hi haurà moments en què us sentireu una mica sols, tindreu ganes de parlar i no trobareu la persona indicada per deixar-vos anar, o senzillament no hi haurà qui us escolti. No us ho agafeu malament, potser estaria bé que reflexionéssiu sobre el que us passa pel cap i així trobareu la solució o la resposta que us fa falta trobar.



Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Hi haurà bones xerrades amb persones que us poden aportar coneixement i creixement personal; no desaprofiteu el que us vingui, ja que tot serveix per a alguna cosa. L’única cosa amb la qual haureu d’anar amb compte és la rapidesa de resposta que tindreu, perquè contestar sense pensar us pot portar algun malentès o alguna enrabiada forta.



Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

No busqueu que els de casa us donin diners o us ajudin econòmicament perquè ho tenen complicat i us hauran de dir que no. Si podeu evitar la situació, millor. D’altra banda, alguna persona gran de la vostra família necessitarà que li feu costat; de vegades sols és parlar-hi una estona i tot li anirà millor.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Pot ser divertida la manera com us escapolireu dels problemes en què us volen posar; de fet, esquivar històries que no us venen de gust i trobar l’excusa perfecta per fer-ho és tot un art en vosaltres. Tot i així, no us passeu, que potser després heu de donar explicacions detallades i us veureu en un embolic. Tindreu més feina del normal, això sí.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

No portareu gaire bé les sensacions, cosa que us pot fer estar malament, sobretot quan estigueu envoltats de molta gent. El que us aniria bé aquests dies és poder estar més tranquils i sense massa moviment de persones al vostre voltant. Si podeu, feu coses a casa, com ara llegir, fer neteja o repassar les coses que voleu i les que no.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Si teniu algun tema relacionat amb herències, haureu de tenir en compte que són uns dies complicats per arreglar papers i per tancar històries. És millor que us ho agafeu amb calma i no deixeu que les ganes d’acabar aviat us posin més nerviosos del que ja soleu estar normalment. És bo que treballeu la paciència i el saber fer.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Se us pot acudir muntar un negoci pel vostre compte, d’idees no us en faltaran per poder veure camins diferents de fer la vostra via. Ara bé, penseu amb el cap i no només en les intuïcions. Quan es parla de negoci sempre és bo pensar-ho bé i fer números per tenir-ho tot ben lligat. De fet, seran idees; el que us costarà serà posar-les en marxa.