S’obre el procediment per a atorgar les subvencions a entitats i projectes de cooperació internacional

Unes mans unides en símbol de solidaritat i cooperació (freepik)

El Govern ha aprovat l’obertura del procediment per a l’atorgament de les subvencions a entitats cíviques andorranes per a cofinançar projectes i programes de cooperació internacional. Com en els darrers anys, la subvenció màxima pot ser de 40.000 euros per projecte o 45.000 per a les propostes relacionades amb l’educació de les nenes i la formació de les dones. Les bases quedaran definides al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) i els projectes podran presentar-se fins el 24 de juliol del 2024.

L’obertura del procés per a l’atorgament de les subvencions s’ha fet de forma paral·lela a l’aprovació del Pla rector de la cooperació internacional per al desenvolupament sostenible 2024. De fet, el pla permet definir les directrius bàsiques i les prioritats de la política nacional en la cooperació internacional al desenvolupament sostenible i, per tant, seran la base de criteris a l’hora d’atorgar les subvencions.

El pla manté la línia solidària envers els grups més vulnerables en una situació internacional marcada pels conflictes com la guerra d’agressió de Rússia contra Ucraïna i per l’escalada de tensió a l’Orient Mitjà, el desplaçament de població que aquests han provocat, així com situacions humanitàries molt sensibles arreu del món. També es continua donant suport als organismes internacionals que lluiten per la defensa dels drets humans i per a la millora de condicions de vida dels més desafavorits, com poden ser els refugiats o els infants.

Així mateix, es mantenen les mateixes prioritats estratègiques que l’any passat, conservant la prioritat bianual per a l’educació de les nenes i la formació de les dones: l’educació, l’atenció als grups vulnerables, la salut, el medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic.