El VPC Andorra Rugby XV estrena web

In: Esports
Pàgina principal de la web del VPC Rugby XV
Pàgina principal de la web del VPC Rugby XV

El VPC Andorra Rugby XV estrena la seva nova pàgina web oficial (vpcrugby.ad), una plataforma moderna i accessible dissenyada per a centralitzar tota la informació del club. El nou portal inclou seccions dedicades als equips masculí, femení i base, així com espais per a patrocinadors i l’actualitat institucional.

Aquesta renovació digital reforça el compromís del club amb la comunicació, la transparència i els seus valors de formació i comunitat, servint com a punt de trobada referencial per a tots els socis i l’afició andorrana, assenyalen des del mateix club.

