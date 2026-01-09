El VPC Andorra Rugby XV estrena web

El VPC Andorra Rugby XV estrena la seva nova pàgina web oficial (vpcrugby.ad), una plataforma moderna i accessible dissenyada per a centralitzar tota la informació del club. El nou portal inclou seccions dedicades als equips masculí, femení i base, així com espais per a patrocinadors i l’actualitat institucional.
Aquesta renovació digital reforça el compromís del club amb la comunicació, la transparència i els seus valors de formació i comunitat, servint com a punt de trobada referencial per a tots els socis i l’afició andorrana, assenyalen des del mateix club.