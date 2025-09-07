Cande Moreno, a per la primera cursa de gegant de les SAC

Cande Moreno, al gimnàs del CTEO
Cande Moreno, al gimnàs del CTEO. Foto: FAE

Cande Moreno competirà aquest dilluns, 8 de setembre, a Cerro Castor, Ushuaia, a la primera cursa de la Copa d’Amèrica del Sud (SAC) de gegant. L’esquiadora andorrana ha estat entrenant a l’estació argentina des que va arribar el passat 1 de setembre. L’esportista del Principat es troba en ple procés de preparació de la temporada i, aquest any, hi afegeix el gegant en la seva planificació.

Cande Moreno, que està acompanyada pel seu entrenador, Xoque Bellsolà, i l’skiman Mathis Cottet, competirà tant dilluns com dimarts, dies 8 i 9 de setembre i, ambdues curses, corresponents a la SAC.

