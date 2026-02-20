El Pas: Detingut per falsa identitat amb un cotxe robat i la matrícula falsa

La Policia ha detingut, aquests darrers dies, al Pas de la Casa, un home no resident com a presumpte autor de delictes contra la seguretat en el tràfic jurídic, contra l’Administració de Justícia i contra la Funció Pública. L’arrest es va efectuar després d’un avís dels duaners francesos, que van alertar d’un vehicle sospitós que hauria intentat evitar que l’aturessin.
La Policia andorrana va localitzar el cotxe i, posteriorment, el conductor, que va intentar fugir corrents, però va ser controlat minuts després. Havia fet servir una identitat falsa i tenia tres ordres d’expulsió vigents, una de les quals judicial. La Policia va comprovar que la matrícula era falsa i que el cotxe era un vehicle robat a França.