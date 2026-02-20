Nous casos de violència en l’àmbit domèstic

El servei de Policia ha detingut, aquesta setmana, a la vila Massana, una dona i un home de 26 i 29 anys, els quals havien estat parella. Van ser arrestats com a presumptes autors de delictes contra la integritat física i moral per una agressió mútua al domicili. Per altra banda i segons explica el servei de l’ordre, un altre home, turista de 36 anys, també va ser arrestat per agredir la parella.
Els fets van tenir lloc en un establiment hoteler d’Escaldes-Engordany, des d’on es va rebre l’avís. Una estona després, la Policia va localitzar i controlar a Andorra la Vella el presumpte autor de l’agressió.