El concert de Santa Cecília més inclusiu

Concert de Santa Cecília de 2023 (Àlex Tena – FONCA)

La Fundació ONCA celebra el diumenge, 17 de novembre, a les 12 hores, a l’Auditori Nacional d’Andorra, a Ordino, el tradicional Concert de Santa Cecília. En aquesta edició, i per segon any consecutiu, es comptarà amb l’Orquestra de l’Institut de Música del Comú d’Andorra la Vella, que, conjuntament amb la Jove Orquestra Nacional de Cambra d’Andorra (Jonca) i la col·laboració de l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA), seran els protagonistes de la primera part del concert, dirigides per Gabriel Coll. Les entrades ja són a la venda a la web de la Fundació ONCA (www.onca.ad) i tenen un cost de 5 euros.

A la segona part, dirigida per Albert Gumí, director artístic de la Fundació ONCA, s’hi afegiran els alumnes de les diferents escoles que tradicionalment participen en aquest esdeveniment. És el cas dels alumnes de l’Escola de Música del Comú d’Escaldes-Engordany, l’Escola de Violí del Comú d’Encamp, l’Espai de Música Moderna, alumnes de l’Institut de Música del Comú d’Andorra la Vella, alumnes de vent de la Canillo’s Band Tocant (Associació ACUCA) i alumnes de corda de l’Àgora Andorra International School. A més, per tercer any consecutiu, l’orquestra comptarà amb músics de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell (FPNM). Aquest és un concert en què s’ha volgut donar veu al col·lectiu d’usuaris de l’FPNM perquè aportin reflexions sobre uns temes proposats per la Fundació ONCA.

El concert es titularà “Joves músics amb veu pròpia” i comptarà amb més de cent trenta participants a l’escenari. La primera part, protagonitzada per una cinquantena de músics, ha estat dissenyada conjuntament amb el director de l’Orquestra de l’Institut de Música del Comú d’Andorra la Vella, Jordi Albelda, amb un repertori eclèctic que anirà des de Rameau fins a Holst, passant pel compositor britànic Britten.

A la segona part, més d’un centenar d’intèrprets tocaran unes composicions escrites pel propi Gumí i dividides en cinc moviments. Segons Gumí, “és un concert per a créixer i per a compartir. Una porta oberta a la reflexió sobre la inclusió, els drets i els joves. El concert també és una oportunitat per a la diversitat de persones del nostre país que estimen la música i que es trobaran compartint escenari i creixent conjuntament a través d’aquesta experiència artística i comunitària”.

L’actuació compta amb la col·laboració de la Fundació Anna Riera i serà retransmesa en directe per RTVA.





CONCERT DE SANTA CECÍLICA- “Joves músics amb veu pròpia”

Diumenge 17 de novembre, a les 12 hores

Auditori Nacional d’Andorra, a Ordino

“JOVES MÚSICS AMB VEU PRÒPIA”

Alumnes de la Canillo’s Band Tocant (Associació ACUCA)

Alumnes de l’Àgora Andorra International School

Escola de Música del Comú d’Escaldes-Engordany

Escola de violí del Comú d’Encamp

Espai de Música Moderna

Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell

Orquestra i alumnes de l’Institut de Música del Comú d’Andorra la Vella

Jove Orquestra Nacional de Cambra d’Andorra

Amb la col·laboració de l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra

Jordi Albelda, director de l’Orquestra de l’Institut de Música del Comú d’Andorra la Vella

Gabriel Coll, director





1a part

Jove Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra

Orquestra de l’Institut de Música del Comú d’Andorra la Vella

Amb la col·laboració de l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra

Jean-Philippe Rameau (1683-1764) – Les Sauvages

Benjamin Britten (1913-1976) – Simple Symphony

I. Boisterous Bourrée

III. Sentimental Saraband

Gustav Holst (1874-1934) – A Moorside Suite

II. Nocturne

III. March.Allegro

Albert Gumí, director





2a part

Jove Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra

Orquestra de l’Institut de Música del Comú d’Andorra la Vella

Escoles de Música del principat d’Andorra

Amb la col·laboració de l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra





Albert Gumí (1965-) Composicions