El KOAK de juny tanca la temporada amb una última sessió de tecnificació a Escaldes

Dues karatekes durant la tecnificació (Karate Xavi Andorra)

Aquest cap de setmana, 14 i 15 de juny, Escaldes-Engordany, ha acollit la darrera sessió de la temporada del KOAC (Karate Orientat a l’Alta Competició), el programa de tecnificació mensual impulsat per Karate Xavi Andorra. Com és habitual, l’activitat ha reunit joves karateques en dues jornades consecutives centrades en l’entrenament específic per a la competició.

El KOAC, que s’ha consolidat com una eina fonamental dins la preparació dels esportistes del club, divideix els participants en dos grups segons l’edat: el grup dels petits (de 8 a 11 anys) i el grup dels grans (de 12 a 16 anys). Cada grup ha completat dues hores d’entrenament diàries, focalitzades en la millora tècnica, tàctica i física.

Aquesta darrera sessió ha tingut un caràcter especial, ja que ha estat la cloenda de la temporada 2024-2025. La tecnificació de juny ha servit per a posar punt final a una campanya intensa i molt productiva, tant a nivell formatiu com competitiu. La pròxima cita ja serà al setembre, coincidint amb la represa de les competicions oficials i l’inici d’un nou curs esportiu.

Amb aquesta sessió, el club posa fi a un tram final de temporada molt actiu, marcat per esdeveniments destacats com la Xavi Andorra Karate Cup i el Topkata, reafirmant de nou el compromís del club amb la formació contínua dels joves competidors.