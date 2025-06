Sant Julià i la Massana viuran un cap de setmana dedicat a la ramaderia i la transhumància

A sota, Cerni Cairat i Roger Fité (Comú de la Massana)

Els comuns de Sant Julià de Lòria i de la Massana s’han coordinat per a oferir un cap de setmana dedicat a la ramaderia, amb l’objectiu d’acostar el sector primari a la població i de donar a conèixer la tradició de la transhumància, declarada Festa d’Interès Cultural (FIC) i Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de la UNESCO. Tant la Benedicció de Setúria com la Festa de la Transhumància compten amb la participació de Ramaders d’Andorra i la col·laboració del Govern.

Els dos esdeveniments són complementaris i donen importància a la proximitat amb el bestiar. En el cas de la Massana, la festa començarà dissabte, a les 9 h, amb el pas d’un ramat de 300 ovelles pel centre de la parròquia, des de la Serra de l’Honor fins al Prat Gran. Serà, doncs, una ruta urbana, perquè tothom pugui veure de prop el pas dels animals. L’endemà, diumenge, es farà la transhumància de vaques i cavalls a Sant Julià, des de la Roca de Pimes al Port Negre, en aquest cas, per a persones acostumades a caminar per la muntanya. Hi haurà tres nivells de dificultat i, tot i que l’activitat és gratuïta, cal reserva prèvia a santjulia.ad. La sortida es farà a les 7 h, amb un autobús especial, des de la parada del Camp Gran.

El cònsol major de Sant Julià, Cerni Cairat, ha explicat que “en aquesta segona edició hem decidit traslladar la Festa de la Transhumància al moment de la pujada del bestiar, enlloc de fer-ho durant la baixada, a la tardor, perquè les condicions meteorològiques acostumen a ser millors”. Per a Cairat, les activitats estan pensades perquè “la gent entengui que si tenim una carn d’alta qualitat és perquè el nostre bestiar està ben cuidat als masos a l’hivern i a les altes pastures, a 2.000 metres, durant els mesos més càlids.

A més de la transhumància, durant tota la jornada hi haurà una exposició d’ovelles a l’espai amfiteatre i passejades en poni al Prat de Conangle. Es manté també la fira de productes del Pirineu, els jocs tradicionals, els tallers i l’exhibició de gos d’atura, a més d’un concert del Trio Daura i una ruta guiada pel camí dels antics oficis. La part més popular de la festa serà el dinar amb carn d’Andorra a la terrassa de la Borda Conangle, amb vedella d’Andorra. Els tiquets, a un preu de 15 €, es poden adquirir a l’Oficina de Turisme a partir de dimecres.

Pel que fa a la Massana, el cònsol menor, Roger Fité, ha explicat el canvi de format, no només per la introducció de la transhumància sinó també perquè el tradicional dinar dedicat als ramaders s’obre al públic i es transforma en un dinar camperol al Serrat de l’Esmaligat, a Setúria, retornant als orígens. El preu del tiquet serà de 8 € i es podrà comprar a partir de dijous exclusivament a visitlamassana.ad. En total n’hi haurà 250 i en funció del resultat, l’any que ve es podria ampliar. Fité ha remarcat que aquest dinar té com a objectiu promocional i donar a conèixer els productes locals, com la carn d’Andorra, la mel i la confitura del Pastador, el mató de Casa Raubert, els embotits de Cal Jordi i la coca masegada del forn Xamba. Una dada important: es demanarà als participants que baixin fins a Setúria a peu i després es farà la pujada amb un servei de bus.

La celebració continuarà a Pal, que estarà de Festa Major, amb un hamburguesada popular, també amb carn de Ramaders d’Andorra, que anirà seguida de la projecció del documental “Camins de tradició: la transhumància al Principat d’Andorra”, produït per Patrimoni Cultural.