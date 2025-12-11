El Govern aprova contribucions voluntàries per valor de 100.000 euros destinades a ajuda humanitària internacional

El Govern ha aprovat la proposta del Ministeri d’Afers Exteriors d’atorgar contribucions voluntàries a diversos organismes internacionals d’ajuda humanitària per un import de 100.000 euros. D’una banda, s’atorga una contribució de 10.000 euros a favor del Comitè Internacional de la Creu Roja per a les seves activitats a Haití. El país ha afrontat en els darrers anys una situació humanitària d’extrema fragilitat, agreujada recentment pels efectes devastadors de l’huracà Melissa, que va impactar el territori l’octubre del 2025, en un context d’infraestructures molt febles i violència generalitzada. 20.000 euros més es destinaran, a més, al conjunt de les activitats humanitàries del Comitè Internacional de la Creu Roja.
D’altra banda, s’ha aprovat una contribució de 20.000 euros al Fons Central per a Respostes a Emergències de les Nacions Unides, el CERF, creat fa vint anys per a garantir una resposta més ràpida i eficaç davant catàstrofes naturals, climàtiques i humanes i per a alleugerir el patiment de les poblacions civils. El fons també contribueix a la lluita contra la pobresa i a la implementació de l’Agenda 2030, ja que facilita ajuda en períodes de transició i reconstrucció, després d’un desastre i abans que una crisi humanitària esdevingui incontrolable.
Així mateix, el Govern també ha aprovat destinar 30.000 euros al Programa Alimentari Mundial, el PAM, actor principal a escala internacional en la lluita contra la malnutrició i un dels principals proveïdors d’aliments en zones de conflicte. Aquesta contribució es destina a donar continuïtat a dues línies d’acció prioritàries: 15.000 euros reforçaran l’assistència nutricional als campaments de refugiats sahrauís situats a Algèria, mentre que els 15.000 euros restants es destinen a l’assistència alimentària en escoles de Mauritània que acullen infants refugiats procedents de Mali i d’altres zones veïnes en conflicte.
Finalment, s’ha donat també llum verd a una contribució de 20.000 euros a l’Agència de les Nacions Unides per als Refugiats de Palestina al Pròxim Orient, l’UNRWA, per donar suport a la seva acció humanitària als territoris afectats per la crisi de Gaza.
Les contribucions aprovades s’ajusten als criteris i prioritats recollits en el Pla rector de la Cooperació andorrana.