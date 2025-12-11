Salut adquireix la vacuna contra l’herpes zòster per a incorporar aquest vaccí, el 2026, a les persones de 65 anys

Amb la voluntat de protegir la població de les malalties que puguin suposar un risc per a la seva salut, el Ministeri de Salut ha decidit que durant el pròxim 2026 incorporarà la vacunació contra l’herpes zòster per a totes les persones de 65 anys. Serà a inicis de l’any vinent que Salut comunicarà tots els aspectes relacionats amb l’administració gratuïta de la vacuna.
Actualment, l’administració d’aquest vaccí no està inclosa en les vacunacions que des del Ministeri de Salut s’ofereixen a les persones adultes, tot i que sí és una vacuna que els metges prescriuen a col·lectius de risc. Per aquest motiu, el Ministeri de Salut ha procedit a l’adquisició de la vacuna SHINGRIX® per a la protecció dels adults contra l’herpes zòster (HZ), atès que aquesta és l’única vacuna autoritzada per l’Agència Europea de Medicaments, amb un preu de 120,25 euros per dosi.
L’herpes zòster és una malaltia produïda pel mateix virus que causa la varicel·la en la infància. Un cop es pateix la varicel·la el virus roman a les arrels nervioses i es pot reactivar anys més tard, causant l’herpes zòster. Aquest, es caracteritza per una erupció dolorosa en una zona concreta de la pell. Un cop l’erupció ja s’ha curat, en ocasions, pot quedar el dolor del nervi en la regió afectada, que pot persistir durant mesos o anys.