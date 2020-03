El Govern ha agraït a les autoritats de la Unió Europea que tinguin en consideració la casuística d’Andorra, per qui es farà una excepció en el tancament de les fronteres de la UE. Així mateix, el ministre Portaveu, Eric Jover, ha traslladat, en la roda de premsa oferta aquest dimecres al migdia per actualitzar la informació sobre la situació d’emergència sanitària pel COVID-19, l’agraïment als coprínceps, que també han contribuït a la comprensió de la realitat del Principat d’Andorra.

Per la seva part, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha informat que es mantenen els 39 positius anunciats ahir, a l’espera de l’arribada de nous resultats analítics. Ara per ara hi ha 14 persones ingressades a l’hospital en relació al coronavirus, nou d’elles pendents dels resultats de les proves, entre els quals hi ha un infant -no greu- i una persona a l’UCI.

Pel que fa als acomiadaments de treballadors que es poden estar produint, el ministre Jover ha apel·lat a la responsabilitat dels empresaris i ha recordat que hi haurà ajudes i mesures per “aguantar l’impacte” i que els costos associats a l’activitat siguin molt menors, també per evitar que s’hagin de realitzar acomiadaments.