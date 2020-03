Sant Jordi canvia de data pel coronavirus. La Cambra del Llibre de Catalunya, on hi ha editors, distribuïdors i impressors, ha decidit ajornar el Dia del Llibre, quan falta poc més d’un mes per a la diada, i estudia una alternativa a la festa davant de la crisi actual.

La Cambra del Llibre de Catalunya ha assegurat que aquesta alternativa a Sant Jordi tindrà parades i signatures d’autors al carrer, i que la data es concretarà més endavant, en funció de com evolucioni la crisi del Covid-19.

En cas que el 23 d’abril ja s’hagi aixecat la prohibició d’obrir a les llibreries, la cambra no tanca la porta a celebrar la diada de Sant Jordi, tot i que admet que “no seria possible” fer-ho amb parades i firmes al carrer.

El sector del llibre calcula que, encara que la restricció de moviments no s’allargués més enllà de Setmana Santa, les pèrdues podrien ser d’un terç de la facturació de l’any.

La presidenta del Gremi de Llibreters, Maria Carme Ferrer, ha alertat del risc de desaparició de “moltíssimes llibreries” per aquesta situació “molt preocupant” que els ha portat a demanar “més que mai” a l’administració que doni un cop de mà al sector. També ha demanat a la gent que “sisplau, tothom vingui a comprar” quan obrin els establiments.

La celebració de la festa no és una qüestió menor, tenint en compte que l’any passat es van facturar 22 milions d’euros.

El gremi ha traslladat diverses propostes a la consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Mariàngela Vilallonga, que no han volgut avançar. Podrien passar per moratòries d’impostos com l’IBI.

Fa uns dies es va anunciar que Món Llibre, el festival de literatura infantil i juvenil que té lloc just abans de Sant Jordi a Barcelona, ha canviat de data. Estava previst per al 18 i 19 d’abril i s’ha ajornat fins al 20 i 21 de juny.

CCMA