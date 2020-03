La Federació Andorrana d’Esquí fa balanç de la temporada 2019-2020 de la secció de snowboard, que segons el CEO i director de la secció de snowboard, Carles Visa, “ha estat una temporada de cara i creu”.

La creu és per Lluís Marin, que degut a les greus lesions no compleix amb els objectius plantejats. Si l’any passat va finalitzar 39è de la general de punts (150 punts) just per davant del seu amic Pierre Vaultier, que va finalitzar 40è -cal recordar que com a millor resultat del 18-19 va ser el 14è lloc al Mundial de Park City (EUA)-, aquesta temproada assoleix la 52a posició final. Només ha pogut agafar 5 sortides i 4 resultats que li han valgut els 42,50 punts en Copa del Món, després del 33è i 40è lloc a les WC de Montafon (Àustria) i Cervinia (Itàlia), respectivament, i com a millor resultat el 7è lloc a la Copa d’Europa de Puy St. Vincent que li han atorgat una 44a posició final.

La cara ha estat l’acord de patrocini que tant la secció de snowboard com de freestyle de la FAE han signat i l’11a posició final de la general de la Copa d’Europa per a Maeva Estévez, que iguala el seu millor registre en aquesta categoria aconseguit l’any passat. “Pensem que l’11a posició d’aquest any té més valor donat que la participació (nivell) en Copa d’Europa ha estat força més elevada que l’any passat i també per la diferència de competicions que finalment s’han realitzat” D’aquí ve la diferència de punts entre el 2019 on assoleix 1.610 pels 755 d’enguany. Si el calendari de l’any passat preveia 12 competicions (Maeva en va fer 11), aquest any n’ha realitzat cinc (10a a Isola 2000, 4a a Isola 2000, 5a a Puy St. Vincent, 14a a Puy St. Vincent i 19a a Grasgehren) i una que es va perdre (Pitztal – AUT, al mes de novembre, la primera de la temporada) degut a la lesió de genoll que va patir al mes de setembre.

“Pensem que Maeva assoleix amb escreix l’objectiu que li hem plantejat, que bàsicament el que pretenia era que pogués finalitzar una temporada amb molts resultats dins de posicions capdavanters i surfejant a un bon nivell, i no agafant situacions de risc per focalitzar-se únicament amb un sol resultat”, diu Visa, segons recull el comunicat de la FAE. La participació a la Copa del Món de Sierra Nevada es va saldar amb una 25a posició final sense poder accedir a les finals. “Segurament la meteorologia no va jugar a favor nostre doncs després d’una caiguda a la primera ronda, la segona es va suspendre per mal temps i no és el mateix afrontar un segon dia amb un mal resultat (i males sensacions) que ja no diem bon resultat, però almenys sí amb bona feina. Amb això no volem, sobretot, que s’interpreti que potser hauria agafat el top16, peró sí alguna posició més endavant que la 25a”, assegura el CEO i director de la secció de snowboard de la FAE.

“Malgrat aquest final prematur de la temporada, pensem que les ambicions de l’equip de snowboard de la FAE continuen intactes, i que si el COVID-19 ens ho permet, l’any que ve intentarem jugar la classificació olímpica amb els dos corredors. Val a dir, però, que a hores d’ara tot plegat és una incògnita doncs no sabem com aquest coronavirus pot afectar al funcionament i/o el pressupost dels equips per l’any que ve”, conclou Visa.