El BC Andorra certifica la permanència a l’ACB al Nou Congost (90-97)

L’aler pivot tricolor, Alexander Madsen, entrant a cistella (acb Photo / J. Alberch)

Aquest dissabte, el BC Andorra ha obtingut una victòria, inesperada per a molts, a una de les pistes més difícils de l’ACB, el Nou Congost. Un triomf ( 90-97) que pràcticament assegura la permanència a la màxima categoria del bàsquet espanyol, gràcies a un tercer quart espectacular en defensa.

El primer quart ha estat dels que fan afició, dels que agrada als espectadors, però no tant als entrenadors, amb una gran capacitat anotadora per part dels dos equips, amb un Baxi Manresa que li entrava tot, amb un Brancou Badjo estelar i un Dani Garcia i Devin Robinson amb 22 punts al final del partit, els quals, portaven de corcoll a la defensa andorrana. Per la banda dels tricolors Stan Okoye i un espectacular Jerrick Harding, que ha acabat amb 26 punts, 19 d’ells al descans, eren els que tiraven del carro. Amb un 30-28 per als locals s’ha arribat a la fi del primer quart.

El segon quart ha començat amb un parcial de 10-0 a favor de l’equip del Bages, augmentant la intensitat defensiva i dificultant les opcions per a anotar dels tricolors. Els manresans han tingut un màxim avantatge de 15 punts (48-33). Llavors ha estat quan els andorrans han reaccionat de la mà d’un inspirat Jerrick Harding i s’han apropat en el marcador fins al 53-49 amb que s’ha arribat al descans.

A la sortida de vestidors el conjunt de Natxo Lezkano ha capgirat el partit. La defensa andorrana feia que els de Pedro Martínez només anotessin 3 punts en 7 minuts. La connexió Montero – Maric començava a funcionar. Montero ha acabat amb 16 punts i 26 de valoració. Les diferències en el marcador es començaven a disparar per a l’equip dels Pirineus fins arribar als 11 punts a la fi del tercer quart 62-73.

A l’últim quart, els andorrans es on han aconseguit el seu màxim avantatge, amb 18 punts, 74-92. A partir d’aquí els de Natxo Lezkano, amb un excés de relaxació s’han complicat lleugerament el partit amb un Manresa que ha arribat a posar-se 5 punts per sota a menys d’un minut per a acabar el partit. El matx, però, ha caigut pel cantó andorrà amb el 90-97 final.

El proper partit del BC Andorra serà a casa, al Poliesportiu del Govern, contra el Barça, diumenge 28 d’abril, a les 18:30 hores.





Anotadors del Manresa: Brancou Badjo (22), Devin Robinson (22), Dani Garcia (8), Marcis Steinbergs (6), Moussa Sagnia (8), Travante Williams (10), Brandon Taylor (2), Juampi Vaulet (4), Martinas Geben (4), Pierre Oriola (2), Dani Pérez (2).

Anotadors del BC Andorra: Tyson Pérez (3), Jean Montero (16), Jerrick Harding (26), Stan Okoye (14), Alexander Madsen (3), Mihajlo Andric (14), Rafa Luz (8), Juan Rubio (0), Tobias Borg (0), Felipe dos Anjos (1), Marin Maric (12).