El documental “Andorra al natural” mostra moments inèdits de la fauna i flora autòctones

Després de tres anys d’intensa col·laboració entre Andorra Turisme i National Geographic amb la posada en marxa de diferents accions, aquest dijous s’ha presentat el documental i el llibre “Andorra al natural”, un projecte que ha suposat un pas endavant en aquesta entesa. Es tracta d’un documental de 24 minuts de durada que mostra diferents moments inèdits de la fauna i flora autòctones del país al llarg de les quatre estacions de l’any.

En aquest reportatge, Jaime Rojo, explorador de National Geographic, recull imatges espectaculars, capta instants inèdits i inclou el coneixement del territori i l’experiència de diferents experts andorrans que ajuden i guien a l’explorador en la descoberta dels racons més amagats del país.

L’objectiu d’aquest reportatge ha estat posar en valor la riquesa natural d’Andorra, un país on el 90% del seu territori és natura. El documental ha suposat una feina de gairebé dos anys de treball sobre el terreny i ha permès recollir en imatges l’enregistrament de la vida d’espècies autòctones del país com ara, la perdiu blanca, la marmota, els isards o el gall fer, entre d’altres.

En aquest sentit, el documental mostra com aquesta fauna i flora s’adapta constantment a les diferents estacions de l’any i a les dures condicions de vida a l’alta muntanya. Tot això, oferint un seguit d’imatges espectaculars dels paisatges naturals des de l’arribada de les primeres nevades a la tardor i a l’hivern fins a l’explosió de colors i el ressorgiment de la vida amb la primavera i l’estiu.

L’estrena oficial d’aquest documental serà aquest dissabte, 11 de juny i s’emetrà per National Geographic Espanya i National Geographic Wild amb un total de 78 passis entre les dues cadenes de televisió.

“Andorra al natural”, el llibre amb les millors imatges

A part del reportatge, també s’han editat un total de 2.000 exemplars d’un llibre que recull una selecció de les millors imatges obtingudes al llarg de tots aquests mesos. L’edició s’ha realitzat en quatre idiomes, incloent català i francès per un costat i castellà i anglès per un altre.

A part del recull de fotografies captades per l’explorador, Jaime Rojo, el fotògraf també inclou un diari de camp on explica curiositats i vivències dels dies de filmació. Un complement molt interessant per conèixer amb més profunditat la complexitat de la feina de fotògraf-explorador i tot l’esforç, treball i paciència que implica aconseguir una imatge insòlita d’animals autòctons en el seu hàbitat natural.