El PS porta el llibre “Petita història del Govern d’Andorra” a Sindicatura

La consellera general socialdemòcrata, Susanna Vela, ha entrat aquest dijous una pregunta escrita a Sindicatura sobre l’edició del llibre “Petita història del Govern d’Andorra”. L’objectiu principal de la pregunta de Vela és el de conèixer els motius pels quals el ministeri de Presidència, Economia i Empresa va adjudicar de forma directa, el passat 31 de març de 2021, l’edició d’aquest llibre a l’empresa Editorial Mediterrània SL, per un import de 15.985 euros (impostos inclosos) i sense haver passat per un concurs públic.

Així mateix, la consellera general també ha demanat conèixer quins són els drets que ostenta el Govern sobre aquesta publicació. Vela també ha explicat que la pregunta es formula per tal que tothom pugui saber les explicacions sobre per què el Govern empra aquesta tipologia d’adjudicacions, sobretot arran de les queixes d’editors amb la manera de procedir de l’executiu a l’hora de fer-les i en la manera d’editar premis literaris tan importants al nostre país com el Fiter i Rossell o el Premi Carlemany.

“Volem saber els motius pels quals van adoptar aquesta adjudicació directa malgrat que comptem amb un sector editorial amb suficient múscul com per a assumir edicions d’aquestes característiques”, manifesta la consellera general, Susanna Vela.