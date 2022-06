ATIDA inaugura l’exposició fotogràfica “Històries per viure”

Coincidint amb la celebració del Dia Mundial dels Pacients Trasplantats, l’Associació de Trasplantats i Donants d’Andorra, ATIDA i el Col·legi Oficial d’Infermeria d’Andorra, COIA, han inaugurat “Històries per viure”, una exposició fotogràfica que mostra l’experiència de la donació i el trasplantament d’òrgans des d’un punt de vista íntim i personal.

L’acte, que ha tingut lloc aquesta setmana al hall del Museu Carmen Thyssen Andorra, ha comptat amb una cinquantena d’assistents entre els quals els protagonistes de la mostra, membres i amics de l’associació i autoritats del Govern d’Andorra, que col·labora en el projecte. Durant la inauguració, la ministra de Cultura i Esport, Sílvia Riva i la secretària d’Estat de Salut, Helena Mas, han coincidit en elogiar l’ús de l’art de la fotografia com a mitjà d’expressió d’un missatge social: “avui trasplantarem emocions”, ha declarat Riva, la qual ha afegit que aquesta exposició itinerant “és un projecte de país”.

Les 11 fotografies que conformen la mostra, patrocinada pel COIA i obra de la fotògrafa i infermera del SAAS, Chiqui Novis, ens conviden a reflexionar al voltant del gest generós de la donació i l’oportunitat de vida. Per fer-ho, el projecte ha comptat amb la col·laboració altruista de la mateixa artista, la qual ja ha utilitzat anteriorment la fotografia com a mitjà d’expressió de temes relacionats amb la salut, així com de persones d’Andorra que han rebut un trasplantament gràcies a la solidaritat de donants vius o de donants i les seves famílies en les seves darreres voluntats.

Aquest és el cas de la Céline De Barros que, amb només 27 anys, ha rebut tres trasplantaments de ronyó i un de fetge. Protagonista del cartell de l’exposició, la Céline no ha dubtat en participar d’un projecte que busca generar esperança entre altres malalts i les seves famílies: “espero que mostrar la meva cicatriu serveixi perquè altres persones visquin el procés del trasplantament d’una manera més natural”, ha manifestat orgullosa, De Barros, la qual ha afegit que l’exposició per a ella ha representat un canvi d’actitud personal molt positiu.

Aquesta mostra és un més dels projectes que s’impulsen des de l’Associació ATIDA, la qual no només treballa per donar suport a les persones trasplantades o en procés de ser-ho, així com als seus familiars i donants, sinó també per conscienciar a la població andorrana sobre la necessitat d’emprendre el camí cap a un sistema sanitari que permeti les donacions d’òrgans i teixits de manera a millorar la qualitat de vida de les persones afectades i, en alguns casos, salvar vides.

En aquest sentit, la secretària d’Estat de Salut, Helena Mas, ha celebrat la iniciativa i recordat els recents avenços que des del Govern d’Andorra s’han posat en funcionament per impulsar la donació d’òrgans i teixits com, entre altres, la donació de cordó umbilical, la donació de medul·la òssia així com el treball al voltant de la llei 34/2018 del 20 de desembre, d’òrgans, cèl·lules, teixits i sang, que permetrà en un futur esperançador fer realitat la donació a Andorra.

L’exposició, que es pot visitar de forma gratuïta en horari d’obertura del Museu Carmen Thyssen Andorra, es podrà veure fins al 3 de juliol, data en què es traslladarà a l’oficina de Turisme del Comú de La Massana. A posteriori, i fins al 19 de maig, la mostra recorrerà diferents parròquies.